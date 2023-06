DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Dänemark ruht der Handel wegen des Feiertages zur dänischen Verfassung.

DIENSTAG: In Schweden findet wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt. In Südkorea wird der Gefallenen im Korea-Krieg gedacht und nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,1 (April: 56,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

"Die Dienstleister bleiben optimistisch, auch weil sich das Marktumfeld in der Nach-Covid-Ära verbessert hat. Allerdings sank das Maß ihrer Erwartungen für die künftige Tätigkeit den vierten Monat in Folge und rutschte unter den historischen Durchschnitt", sagte Caixin-Insight-Ökonom Wang Zhe.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 54,5 (Vormonat: 56,4) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/SFC Energy AG, HV

15:30 DE/GDL Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Vorstellung der Forderungen für die Tarifrunde 2023

19:00 US/Apple Inc, Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,6 Mrd Euro zuvor: +16,7 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: -5,2% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 57,8 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,2 - CH 08:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 57,1 zuvor: 57,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 54,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,1 11:00 Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: -3,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+5,9% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 55,9 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,1 zuvor: 53,6 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,3 Punkte zuvor: 51,9 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.046,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.282,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.521,75 -0,4% Nikkei-225 32.114,08 +1,9% Schanghai-Composite 3.232,57 +0,1% Hang-Seng-Index 19.013,58 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 135,23 -22 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.051,23 +1,2% DAX-Future 16.077,00 +1,2% XDAX 16.057,04 +1,2% MDAX 27.264,89 +1,9% TecDAX 3.239,24 -0,1% EuroStoxx50 4.323,52 +1,5% Stoxx50 3.998,51 +1,2% Dow-Jones 33.762,76 +2,1% S&P-500-Index 4.282,37 +1,5% Nasdaq-Comp. 13.240,77 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,45 -88

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. "Die Kurse dürften die jüngsten Aufschläge erst einmal verteidigen", so ein Marktteilnehmer. Die Vorlagen aus Asien seien zwar überwiegend gut, in Europa dürfte das Ende des Streits um den US-Schuldendeckel aber mehr oder weniger eingepreist sein. "Darüber hinaus könnten die wieder steigenden Zinserhöhungserwartungen Attacken auf der Oberseite bremsen", so der Marktteilnehmer. Vom Umfeld kommen wenig Impulse. Euro und längere Renditen verändern sich nur wenig. Die Ölpreise legen nach der Einigung auf eine weitere Förderkürzung der Opec+ weiter zu. Auf der Agenda stehen neben Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung die deutsche Handelsbilanz, der VDMA-Auftragseingang und der US-ISM-Index für den Service-Sektor.

Rückblick: Fest - Die Börsen honorierten das Ende des Schuldenstreits in den USA, nachdem auch der Senat dem Deal zugestimmt hatte. Der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht war für die Märkte ein zweischneidiges Schwert. Die wirtschaftliche Stärke sei positiv für Aktien, allerdings könnte der anhaltend starke Arbeitsmarkt die Fed zu insgesamt mehr Zinsschritten verleiten, hieß es. Doch der Konjunkturoptimismus überwog - zumindest am Aktienmarkt. Denn der Euro geriet unter Abgabedruck. SBB haussierten um 53 Prozent. Laut einem Bericht sollen verschiedene Investoren Interesse am angeschlagenen Immobilienkonzern aus Schweden haben. Bei Richemont ging es nach finalen Jahreszahlen um 2,3 Prozent höher. Die Aktien hatten am Vortag noch deutlich verloren, da die Uhrenexporte der Schweiz geschwächelt hatten. Dechra gewannen 7,6 Prozent. Das Unternehmen hatte einem neuen Gebot durch EQT zugestimmt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Deutsche Telekom brachen um 9,1 Prozent ein. Einem Kreisebericht zufolge erwägt Amazon, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Amazon befinde sich diesbezüglich in Preisverhandlungen mit Verizon, T-Mobile US sowie Dish, hieß es. T-Mobile US, die Cashcow der Telekom, verloren in den USA 8,6 Prozent bis Börsenschluss in Europa. Anleger befürchten offenbar eine Margenverwässerung. Adidas und Puma legten je bis zu 6,4 Prozent zu - befeuert von einem angehobenen Lululemon-Ausblick. Vonovia legten 5,2 Prozent zu - gestützt von der SBB-Hausse. Vonovia ist ebenfalls in Schweden engagiert. Nach einem gesenkten Ausblick bei Dr. Hönle brachen die Titel um 9,7 Prozent ein. Für Prosiebensat1 ging es um 2,4 Prozent nach oben. PPF hatte ihre Beteiligung auf nun über 15 Prozent ausgebaut. Der tschechische Investor hatte jüngst erst bekräftigt, weitere Stimmrechte durch Kauf oder auf andere Weise erwerben zu wollen.

XETRA-NACHBÖRSE

Wie für einen Freitagabend typisch, ist der nachbörsliche Handel sehr ruhig verlaufen. Erneut war die Nachrichtenlage sehr dünn. Aroundtown zeigten sich gut behauptet. Aus einer Stimmrechtsmitteilung war hervorgegangen, dass Blackrock die Beteiligung an dem Immobilienunternehmen auf knapp über 3 Prozent aufgestockt hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause im Juni durch die US-Notenbank hat die Anleger am Freitag weiter in Kauflaune versetzt. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet und den drohenden Zahlungsausfall der Regierung in letzter Minute verhindert hat, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Der US-Arbeitsmarktbericht änderte nichts an der inzwischen vorherrschenden Erwartung am Markt, dass die Fed im Juni keine Zinserhöhung vornimmt, auch wenn im Mai außerhalb der Landwirtschaft erheblich mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet. Gleichzeitig erhöhte sich nämlich die Arbeitslosenquote leicht, während die Löhne nur im erwarteten Rahmen stiegen, was Inflationsängste im Zaum hielt. Verizon (-3,2%), T-Mobile US (-5,6%) und Dish (+16,2%) reagierten auf einen möglichen Markteintritt von Amazon (+1,2%). Wie Bloomberg berichtet, verhandelt Amazon derzeit mit Mobilfunkanbietern über die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten für ihre Prime-Mitglieder zu geringen Kosten oder sogar kostenlos. Offenbar sieht der Markt Dish als möglichen Gewinner eines Deals, Verizon und T-Mobile US dagegen als Verlierer. Denn eine Abmachung dürfte die Margen der beiden großen Anbieter belasten, heißt es weiter. AT&T (-3,8%) dementierte Verhandlungen mit Amazon. Stärkster Wert im Dow waren 3M mit plus 8,8 Prozent. Bloomberg hatte berichtet, der Mischkonzern habe einen milliardenschweren Vergleich mit mehreren US-Städten geschlossen, um Vorwürfe der Wasserverschmutzung durch die "ewigen Chemikalien" PFAS beizulegen und einen Prozess abzuwenden. Änliche Vergleiche schlossen auch Chemours (+24%), DuPont (+7,3%) und Corteva (+3,8%). Lululemon

Athletica (+11,3%) hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem die Gesellschaft im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Broadcom (+2,8%) hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Auch das für das dritte Quartal angepeilte Umsatzwachstum lag über den Marktschätzungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,50 +17,1 4,33 8,3 5 Jahre 3,85 +15,3 3,70 -15,1 7 Jahre 3,79 +14,2 3,65 -17,8 10 Jahre 3,70 +10,4 3,60 -17,9 30 Jahre 3,89 +7,1 3,82 -8,4

Mit den starken Arbeitsmarktdaten gewann die Dynamik anziehender Renditen klar an Schwung. Die Kursgewinne an den Aktienmärkten ließen Anleger dem Anleihemarkt den Rücken kehren. Auch dürften mehr Investoren doch auf eine Zinserhöhung gewettet haben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0696 -0,1% 1,0708 1,0730 -0,1% EUR/JPY 149,80 -0,1% 149,89 149,87 +6,7% EUR/CHF 0,9736 +0,1% 0,9726 0,9732 -1,6% EUR/GBP 0,8607 +0,1% 0,8600 0,8600 -2,8% USD/JPY 140,04 +0,0% 139,98 139,69 +6,8% GBP/USD 1,2428 -0,2% 1,2448 1,2476 +2,8% USD/CNH 7,1227 +0,3% 7,1044 7,0963 +2,8% Bitcoin BTC/USD 26.807,16 -1,5% 27.209,43 27.008,45 +61,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der US-Dollar zog an: Der Dollarindex zeigte sich 0,5 Prozent höher, nachdem er vor den Arbeitsmarktdaten knapp im Minus gelegen hatte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,64 71,74 +1,3% +0,90 -9,0% Brent/ICE 77,18 76,13 +1,4% +1,05 -7,8%

Die Erdölpreise legten weiter kräftig zu. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 71,74 Dollar. Die Einigung im Schuldenstreit und die starken Arbeitsmarktdaten zerstreuten Zweifel an der Nachfrage. Daneben seien Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ bei ihrem anstehenden Treffen nun doch wieder gestiegen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,43 1.948,10 -0,2% -3,68 +6,6% Silber (Spot) 23,53 23,61 -0,3% -0,08 -1,8% Platin (Spot) 1.009,45 1.003,03 +0,6% +6,43 -5,5% Kupfer-Future 3,70 3,73 -0,8% -0,03 -3,1%

Die Aufwertung des Dollar, steigende Marktzinsen und ein geringeres Interesse an "sicheren Häfen" drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 1.950 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

In einem seltenen Eingeständnis hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Nato-Beitritt seines Landes vor dem Ende des Krieges als "unmöglich" bezeichnet. Sein Land verstehe, dass es kein Nato-Mitglied in einen Krieg hineinziehen werde, sagte Selenskyj am Freitag nach einem Treffen mit dem estnischen Präsidenten Alar Karis vor Journalisten.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die AfD erreicht in den Umfragen ein neues Allzeithoch und liegt gleichauf mit der SPD. Im Sonntagstrend, den Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die AfD in dieser Woche auf 19 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und der höchste Wert, den ein Meinungsforschungsinstitut bislang für die AfD gemessen hat. Die Sozialdemokraten verlieren einen Punkt auf 19 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 13 Prozent, die FDP stabil bei 9 Prozent. Die Unionsparteien verlieren einen Punkt auf 27 Prozent. Die Linke gewinnt einen Punkt auf 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan signalisiert mit seinem neuen Kabinett eine Wende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Neuer Finanzminister ist nun Mehmet Simsek, der das Ministerium bereits von 2007 bis 2018 geleitet hatte. Der ehemalige Mitarbeiter von Merrill Lynch und UBS Simsek gilt als Anhänger einer konservativen Wirtschafts- und Finanzpolitik.

GRUNDSTEUER DEUTSCHLAND

Der Bund der Steuerzahler rechnet ab 2025 mit steigenden Grundsteuern für Haus- und Wohnungseigentümer. "Beobachtungen und Rückmeldungen zeigen, dass in vielen Fällen - vor allem bei privaten Immobilien - die Grundsteuerwerte im Vergleich zu den bisherigen Werten steigen", sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel der "Welt am Sonntag".

HEIZUNGSGESETZ DEUTSCHLAND

Im seit Wochen andauernden Koalitionsstreit über künftige Vorgaben für Heizungen sieht die FDP bisher keinen Durchbruch erreicht. "Eine Lösung muss sich in den kommenden Wochen noch ergeben", sagte Fraktionschef Christian Dürr der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Entscheidend sei, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gut werde. "Ob wir das eine Woche früher oder später schaffen, ist für die Menschen nicht entscheidend."

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier blickt trotz der jüngsten Konjunkturdaten eher entspannt auf die Wirtschaftslage in Deutschland, wie sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vom Samstag sagte. Einen Rückgang habe sie zuletzt nur auf der Ausgabenseite des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gesehen. "Die Wertschöpfung ist nämlich im letzten Quartal gestiegen, vor allem, da das Baugewerbe und das verarbeitende Gewerbe gewachsen sind." Zum Rückgang der Ausgaben sagte Malmendier, dieser sei "lediglich durch die deutlich gesunkenen Staatsausgaben bedingt, etwa auslaufende Pandemieausgaben. Das ist per se keine schlechte Nachricht."

RATING FRANKREICH

Die Ratingagentur S&P Global hat die Lang- und Kurzfristratings AA/A-1 für Frankreich bekräftigt. Der Ausblick sei unverändert negativ, teilten die Analysten mit. Höhere Marktzinsen und die nach wie vor hohe Inflation dürften die Wirtschaftsaktivität in Frankreich 2023 und 2024 bremsen. Mit dem negativen Ausblick tragen die Analysten dem Risiko Rechnung, dass sie ihre Prognose der öffentlichen Finanzen aufgrund der hohen Staatsschulden anpassen müssen.

RATING BELARUS

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote von Belarus auf C von Ca gesenkt. Der Ausblick wurde auf stabil von negativ erhöht. Die Sanktionen gegen das Land dürften der Wirtschaft und den öffentlichen Finanzen schweren Schaden zufügen, zumal Russland nur zum Teil für die Folgen aufkommen werde, so Moody's. Das Risiko eines Zahlungsausfalls sei sehr hoch.

RATING USA

Trotz einer Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze rüttelt die Ratingagentur Fitch nicht an ihrer Einschätzung der USA. Fitch lässt die Bonitätsnote AAA weiterhin auf "Watch Negative". Man wolle die "vollständigen Implikationen der jüngsten Episode einer risikoreichen Politik" berücksichtigen.

ÖLFÖRDERMENGE SAUDI-ARABIEN

Saudi-Arabien will seine Ölproduktion ab Juli angesichts sinkender Ölpreise weiter verringern. Wie das Land nach teils umstrittenen Verhandlungen mit anderen Staaten der Opec mitteilte, soll die Produktion um 1 Million Barrel täglich reduziert werden. Die Kürzung gelte zusätzlich zu den bereits angekündigten Drosselungen, die bis Ende 2024 verlängert werden sollen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere große Produzenten verlängerten ihre bereits angekündigten Kürzungen.

INDEXÄNDERUNG

United Internet und Aroundtown steigen mit Wirksamkeit zum 19. Juni aus dem Stoxx-600 ab. In den breiten Benchmark-Index aufsteigen werden Azelis Group, SFS, NKT, New WH Smith, SSP Group, NPOst und Santander Polska. Absteigen werden auch Hexatronic, Wallenstam, SINCH, Samhallsbyggnadsbol Aget Nord und Future. Auch aus dem Euro-Stoxx, dem breiten Benchmark-Index der Eurozone, werden Aroundtown und United Internet entnommen. Ihre Plätze einnehmen werden Azelis Group und NPost.

DEUTSCHE TELEKOM

T-Mobile US hat einem Bloomberg-Bericht zu den Plänen von Amazon, ins US-Mobilfunkgeschäft einzusteigen, widersprochen. Wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, führt sie keine Gespräche mit Amazon. Bloomberg hatte berichtet, dass der Online-Händler für seine Prime-Mitglieder ein günstiges oder kostenloses Mobilfunk-Angebot plane und dafür mit den Anbietern T-Mobile US, Verizon und Dish verhandele.

HENKEL

hält auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen am Ziel weiterer Zukäufe fest. "Akquisitionen bleiben Teil unserer Strategie. Wir haben eine starke Bilanz, wir haben die Absicht, weitere Zukäufe zu tätigen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Rheinischen Post. "Und das in beiden Bereichen - dem Klebstoffgeschäft und dem Konsumgütergeschäft." In den steigenden Zinsen sieht Knobel nach eigenen Angaben kein Problem. "Die Rückkehr steigender Zinsen nützt uns beim Wettbewerb um Zukaufobjekte eher, weil wir dank unserer sehr soliden Finanzposition beste Bonitäten haben."

3M

