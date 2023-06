DJ US-NACHBORSE/Palo Alto Networks ziehen mit Aufnahme in S&P-500 an

NEW YORK (Dow Jones)--Eine Indexänderung hat am Freitagabend im nachbörslichen US-Aktienhandel für Kursbewegungen gesorgt. Palo Alto Networks kletterten nach der Schlussglocke um 5,6 Prozent, nachdem die Mitteilung über die Aufnahme der Gesellschaft für Cybersicherheit in den marktbreiten Börsenindex S&P-500 bekannt geworden war. Die Aktien werden im Index Dish Network verdrängen, deren Kurs um 1,1 Prozent nachgab. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 20. Juni wirksam.

June 05, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

