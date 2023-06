DJ UBS erwartet Vollzug von Credit-Suisse-Übernahme am 12. Juni

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)--Die UBS rechnet mit einem Vollzug der Übernahme des Schweizer Wettbewerbers Credit Suisse bereits am 12. Juni. Wie die UBS weiter mitteilte, werden die Börsennotierungen der Aktien und American Depositary Shares der Credit Suisse nach Abschluss der Übernahme von der Schweizer SIX Swiss Exchange und der New York Stock Exchange zurückgezogen.

Die Bank teilte weiter mit, dass die Aktionäre der Credit Suisse eine UBS-Aktie je 22,48 ausstehende Credit-Suisse-Aktien erhalten werden.

UBS hatte vergangenen Monat die Genehmigung der Europäischen Union für die Übernahme der Credit Suisse erhalten.

Die Verbindlichkeiten der Credit Suisse Group aus ausstehenden Schuldverschreibungen werden zu Verbindlichkeiten der UBS. UBS übernimmt sämtliche Vermögenswerte der Credit Suisse.

June 05, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

