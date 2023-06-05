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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
05.06.2023 | 08:24
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 05

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.814700 USDIE00BJXRZJ4002 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.676300 USDIE00BJXRZ27302 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.174400 USDIE00BLRPQH3102 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.890100 USDIE00BLRPQJ5402 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.595800 USDIE00BLRPRR0402 June 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.274000 USDIE00BLRPRQ9602 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.043200 USDIE000HJV1VH302 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.692400 USDIE000QRNAC6602 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF4.980700 USDIE000RMSPY3902 June 2023

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