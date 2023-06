The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2023



ISIN Name

US3205175017 FIRST HORIZON PRF.SER.B25

US907818EU81 UNION PACIFIC 18/23

DE000LB01WH7 LBBW STUFENZINS 15/23

IT0005199465 BANCO BPM 16-23 MTN

FI4000327820 POHJOLAN VOIMA 18-23

US44891CAW38 HYUNDAI CAP.A. 18/23 MTN

AT0000A1L7J6 ERSTE GP BNK 16/23FLR MTN

USP7873PAE62 PAMPA ENERGIA 16/23 REGS

XS2379568004 YUZH.GR.HLDG 21/23

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken