DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea ruht der Börsenhandel wegen des Gedenktags der Gefallenen.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,1 (April: 56,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. "Die Dienstleister bleiben optimistisch, auch weil sich das Marktumfeld in der Nach-Covid-Ära verbessert hat. Allerdings sank das Maß ihrer Erwartungen für die künftige Tätigkeit den vierten Monat in Folge und rutschte unter den historischen Durchschnitt", sagte Caixin-Insight-Ökonom Wang Zhe. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 54,5 (Vormonat: 56,4) Punkte gesunken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

19:00 US/Apple Inc, Start der Entwicklerkonferenz mit Keynote

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,1 zuvor: 53,6 16:00 Auftragseingang Industrie April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 51,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen geht es auf breiter Front nach oben. Händler verweisen auf den an der Wall Street positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht. Dieser habe einerseits Konjunkturoptimismus geschürt, gleichzeitig die Tür für eine Zinserhöhungspause durch die Fed nicht geschlossen. Das Thema Konjunkturoptimismus wird auch befeuert durch einen gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China. Die chinesischen Börsen hinken derweil der Börsenentwicklung hinterher. Im Handel verweist man auf die Spannungen zwischen den USA und China. Diese sind erneut deutlich zutage getreten. Der HSI hatte aber bereits am Freitag deutlich zugelegt. Im Ölsektor gewinnen SMIC 2,1 und PetroChina 0,9 Prozent, nachdem Saudi-Arabien eine einseitige Förderkürzung bekannt gegeben hat. Auch in Japan sind unter anderem Ölwerte gesucht. In Australien wurde der negative Trend am Arbeitsmarkt gestoppt, im Mai wurden wieder mehr Stellen geschaffen.

US-NACHBÖRSE

Eine Indexänderung hat für Kursbewegungen gesorgt. Palo Alto Networks kletterten nach der Schlussglocke um 5,6 Prozent, nachdem die Mitteilung über die Aufnahme der Gesellschaft für Cybersicherheit in den marktbreiten Börsenindex S&P-500 bekannt geworden war. Die Aktien werden im Index Dish Network verdrängen, deren Kurs um 1,1 Prozent nachgab. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 20. Juni wirksam.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.762,76 +2,1% 701,19 +1,9% S&P-500 4.282,37 +1,5% 61,35 +11,5% Nasdaq-Comp. 13.240,77 +1,1% 139,78 +26,5% Nasdaq-100 14.546,64 +0,7% 105,13 +33,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 980 Mio 991 Mio Gewinner 2.547 2.139 Verlierer 452 836 Unverändert 66 104

Sehr fest - Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause im Juni durch die Fed hat Anleger weiter in Kauflaune versetzt. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet verhindert hatte, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Der US-Arbeitsmarktbericht änderte nichts an der inzwischen vorherrschenden Erwartung, dass die Fed im Juni keine Zinserhöhung vornehmen wird, auch wenn im Mai erheblich mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet. Gleichzeitig erhöhte sich nämlich die Arbeitslosenquote leicht, während die Löhne nur im erwarteten Rahmen stiegen, was Inflationsängste im Zaum hielt. Verizon (-3,2%), T-Mobile US (-5,6%) und Dish (+16,2%) reagierten auf einen möglichen Markteintritt von Amazon (+1,2%). Offenbar sieht der Markt Dish als möglichen Gewinner eines Deals. Denn eine Abmachung dürfte die Margen der beiden großen Anbieter belasten, hieß es. AT&T (-3,8%) dementierte Verhandlungen mit Amazon. Stärkster Wert im Dow waren 3M mit plus 8,8 Prozent. Bloomberg hatte berichtet, der Mischkonzern habe einen milliardenschweren Vergleich mit mehreren US-Städten geschlossen, um Vorwürfe der Wasserverschmutzung beizulegen. Änliche Vergleiche schlossen auch Chemours (+24%), DuPont (+7,3%) und Corteva (+3,8%). Lululemon Athletica (+11,3%) hatte ihre Jahresprognose angehoben. Broadcom (+2,8%) hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,50 +17,1 4,33 8,3 5 Jahre 3,85 +15,3 3,70 -15,1 7 Jahre 3,79 +14,2 3,65 -17,8 10 Jahre 3,70 +10,4 3,60 -17,9 30 Jahre 3,89 +7,1 3,82 -8,4

Mit den starken Arbeitsmarktdaten gewann die Dynamik anziehender Renditen klar an Schwung. Die Kursgewinne an den Aktienmärkten ließen Anleger dem Anleihemarkt den Rücken kehren. Auch dürften mehr Investoren doch auf eine Zinserhöhung gewettet haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0703 -0,0% 1,0708 1,0763 -0,0% EUR/JPY 149,86 -0,0% 149,89 149,57 +6,8% EUR/GBP 0,8606 +0,1% 0,8600 0,8594 -2,8% GBP/USD 1,2435 -0,1% 1,2448 1,2524 +2,8% USD/JPY 140,04 +0,0% 139,98 138,97 +6,8% USD/KRW 1.306,69 +0,1% 1.305,97 1.305,88 +3,6% USD/CNY 7,1084 +0,3% 7,0848 7,0791 +3,0% USD/CNH 7,1190 +0,2% 7,1044 7,0915 +2,8% USD/HKD 7,8382 +0,0% 7,8369 7,8334 +0,4% AUD/USD 0,6610 +0,1% 0,6602 0,6610 -3,0% NZD/USD 0,6064 +0,1% 0,6057 0,6094 -4,5% Bitcoin BTC/USD 26.832,55 -1,4% 27.209,43 27.096,60 +61,7%

Der US-Dollar zog an: Der Dollarindex zeigte sich 0,5 Prozent höher, nachdem er vor den Arbeitsmarktdaten knapp im Minus gelegen hatte. Gestiegene Marktzinsen stützten den Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,64 71,74 +1,3% +0,90 -9,0% Brent/ICE 77,00 76,13 +1,1% +0,87 -8,1%

Die Erdölpreise legten weiter kräftig zu. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 71,74 Dollar. Die Einigung im Schuldenstreit und die starken Arbeitsmarktdaten zerstreuten Zweifel an der Nachfrage. Daneben seien Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ bei ihrem anstehenden Treffen nun doch wieder gestiegen, hieß es.

Die Ölpreise kommen am Morgen von ihren Tageshochs schon wieder deutlich zurück. Saudi-Arabien will seine Ölproduktion ab Juli angesichts sinkender Ölpreise weiter verringern. Diese Schlagzeilen stützten den Ölpreis zunächst. Allerdings zeigen sich offen Auseinandersetzungen um die Förderquoten innerhalb der Gruppe Opec+. Demnach unterminiere Russland mit seinen Exporten billigen Öls die Bemühungen der Saudis um stabilere Preise, heißt es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,94 1.948,10 -0,1% -2,16 +6,7% Silber (Spot) 23,55 23,61 -0,3% -0,06 -1,7% Platin (Spot) 1.011,83 1.003,03 +0,9% +8,80 -5,3% Kupfer-Future 3,69 3,73 -0,9% -0,03 -3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aufwertung des Dollar, steigende Marktzinsen und ein geringeres Interesse an "sicheren Häfen" drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,4 Prozent auf 1.950 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Die Spannungen zwischen den USA und China im Ringen um Einfluss im asiatisch-pazifischem Raum sind erneut deutlich zutage getreten. Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu warnte bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur eindringlich vor "Nato-ähnlichen" Bündnissen in der Region. In der Meeresenge zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland hatte es zuvor erneut eine gefährliche Annäherung zwischen Militärschiffen aus China und den USA gegeben.

ERÖLMARKT

Saudi-Arabien will seine Ölproduktion ab Juli angesichts sinkender Ölpreise weiter verringern. Wie das Land nach teils umstrittenen Verhandlungen mit anderen Staaten der Opec mitteilte, soll die Produktion um 1 Million Barrel täglich reduziert werden. Die Kürzung gelte zusätzlich zu den bereits angekündigten Drosselungen, die bis Ende 2024 verlängert werden sollen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere große Produzenten verlängerten ihre bereits angekündigten Kürzungen. Die Ankündigung Saudi-Arabiens kam kurz nachdem die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre von Russland angeführten Verbündeten erklärt hatten, dass die Gruppe sich darauf geeinigt habe, an den aktuellen Produktionszielen bis Ende des Jahres festzuhalten.

INFLATION INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Mai +1,73% gg Vorjahr (Apr: +2,83%)

US-VERGLEICH MIT KONZERNEN ZU TRINKWASSER

Drei große US-Chemiekonzerne haben sich zur Zahlung von insgesamt knapp 1,2 Milliarden US-Dollar wegen der Verunreinigung von Trinkwasserquellen mit so genannten ewigen Chemikalien bereiterklärt. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Chemours, DuPont und Corteva mit, sie hätten "eine grundsätzliche Einigung" erzielt, um "alle Klagen mit Bezug zu PFAS-verunreinigtem Trinkwasser" beizulegen.

