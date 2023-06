DJ Deutsche Exporte steigen im April wider Erwarten

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im April wider Erwarten gesteigert. Die Exporte wuchsen kalender- und saisonbereinigt um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 2,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,5 Prozent höher.

Die Importe fielen im April um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 2,0 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 10,3 Prozent.

Insgesamt wurden im April kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,4 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 112,0 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 18,4 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 16,6 Milliarden Euro gerechnet.

Besonders gut lief das deutsche Exportgeschäft mit den EU-Partnerländern, während die Ausfuhren in die sogenannten Drittstaaten wie China, USA und Brasilien rückläufig waren.

Die Ausfuhren in die EU-Staaten kletterten um 4,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. In die Staaten der Eurozone wurden 4,4 Prozent mehr exportiert. Das Exportgeschäft mit EU-Ländern, die nicht der Eurozone angehören, wie Polen und Dänemark, legte um 4,8 Prozent zu. Die Ausfuhren in die Drittstaaten sanken dagegen um 2,4 Prozent.

