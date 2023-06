Vorstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Seeschiffe

VINSSEN (CEO Lee Chil-han), ein auf die Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Schiffe spezialisiertes Unternehmen, meldete seine Teilnahme an der Nor-Shipping 2023, die vom 6. bis 9. Juni im norwegischen Oslo stattfindet.

Wasserstoffbrennstoffzellen von VINSSEN (Foto: VINSSEN)

Die Nor-Shipping 2023, die ihr 29-jähriges Bestehen feiert, sowie die "Posidonia" (Athen) und die "SMM" (Hamburg) sind als die drei wichtigsten Schifffahrtsmessen der Welt bekannt. Die Großveranstaltung hat per 2022 mehr als 30.000 Besucher aus 60 Ländern und 600 Aussteller angezogen.

VINSSEN wird das Modell eines 16 m langen, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgestatteten Freizeitschiffs, das das Wasserstoff-Antriebssystem zeigt, in der Ausstellungshalle der Korea Marine Equipment Association (KOMEA) ausstellen. Es handelt sich um das Modell eines elektrisch betriebenen Freizeitschiffs mit Wasserstoff-Brennstoffzellen, das von Jeollanam-do und Yeongam-gun mit einer Investition von 4 Millionen US-Dollar als Antwort auf die strengeren internationalen Vorschriften für Seeschiffe entwickelt wurde. VINSSEN, der JEONNAM Technopark, das Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) und das Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) werden die Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung eines neuen Antriebssystems sowie beim Schiffsbau und Seeerprobungen fortsetzen.

Lee Chil-han, CEO von VINSSEN, sagte: "Das zunehmende Interesse an umweltfreundlichen Schiffen aufgrund von Umweltbelangen wie dem Klimawandel weckt auch das Interesse an Freizeitschiffen. Es wird nicht lange dauern, bis die koreanischen Unternehmen mit ihren starken Kompetenzen im Schiffbau und Marinebereich in den europäischen Markt eintreten."

2022 hatte die Internationale Seeschifffahrtsorganisation eine strenge Ordnungspolitik im Umweltbereich angekündigt, nach der alle Schiffe bis 2050 die gesamten Treibhausgasemissionen um mindestens 50 Prozent reduzieren sollen.

VINSSEN plant die Teilnahme an der Greentech Conference 2023 (Seattle, USA), die vom 12. bis 14. Juni stattfindet, um seine neuesten Technologien auf dem Gebiet des nachhaltigen emissionsfreien Seeverkehrs zu präsentieren, sowie der H2 World 2023 (Suwon, Südkorea), einer auf Wasserstoff spezialisierten Ausstellung, die vom 14. bis 16. Juni stattfindet, um ein Modell des in der Entwicklung befindlichen Brennstoffzellenmoduls (FCM) vorzuführen.

Über VINSSEN

VINSSEN entwickelt und fertigt umweltfreundliche Schiffe und Antriebssysteme, die mit Strom aus Wasserstoff-Brennstoffzellen oder Batterien angetrieben werden. Das Unternehmen hat Patente für über 50 Erfindungen, darunter elektrische Antriebsvorrichtungen für Schiffe, Wasserstoff-Brennstoffzellen für Schiffe und Entwürfe für elektrisch betriebene Freizeitboote. Es verfolgt das Ziel, Seeschiffe von Dieselmotoren auf umweltfreundliche Antriebssysteme wie Strom oder Wasserstoff umzustellen.

