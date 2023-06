Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Apples WWDC, die Lage vor deutschen Ladesäulen und die 4-Tage-Woche. Der KI-Boom hat Konzepte wie Augmented- und Virtual Reality und nicht zuletzt das Metaverse etwas in den Hintergrund rücken lassen. Einige Tech-Konzerne haben ihre betreffenden Abteilungen sogar wieder komplett eingestampft. Bei Apple setzt Tim Cook allerdings große Hoffnung in Mixed-Reality-Headsets und könnte damit nochmal frischen Wind in den Markt bringen. Denn Trends setzen kann man im Hause Apple bekanntlich gut. Das und mehr sind die Themen unseres neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...