München (ots) -Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.Durchbruch bei der Malaria-Bekämpfung:Immer noch ist die gefährliche Infektionskrankheit eine große Bedrohung für Kinder weltweit. 2021 waren 247 Millionen Menschen daran erkrankt und 619.000 sind daran gestorben. Kinder unter 5 Jahren machten in den afrikanischen Regionen einen Anteil von 80 % der Todesfälle aus.Nun sind innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Impfstoffe entwickelt worden. Während das Vakzin Mosquirix von GlaxoSmithKline, das bereits auf dem Markt ist, allerdings nur eine Wirksamkeit von 30 Prozent hat, scheint das Vakzin R21 von Oxford-AstraZeneca deutlich effektiver zu sein: In vielen Tests hat es eine Wirksamkeit von über 75 % erreicht. Diesen von der WHO festgelegten Wert müssen neue Impfstoffe im Kampf gegen die Tropenkrankheit mindestens erreichen.Zurzeit befindet sich R21 in der Phase-III-Studie, doch Ghana im westlichen Afrika erteilte als erstes Land schon im April 2023 grünes Licht für seine Verwendung. Kleinkinder unter 36 Monaten dürfen bereits geimpft werden. "Dies könnte ein ganz wichtiger Meilenstein bei der Malariabekämpfung sein und zahlreichen Kindern das Leben retten", sagt Boris Breyer, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer