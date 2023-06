DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Exporte steigen im April wider Erwarten

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im April wider Erwarten gesteigert. Die Exporte wuchsen kalender- und saisonbereinigt um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 2,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,5 Prozent höher. Besonders gut lief das deutsche Exportgeschäft mit den EU-Partnerländern, während die Ausfuhren in die sogenannten Drittstaaten wie China, USA und Brasilien rückläufig waren.

Stimmung in Chinas Servicesektor im Mai weiter verbessert

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,1 (April: 56,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Saudi-Arabien senkt Ölproduktion weiter

Saudi-Arabien will seine Ölproduktion ab Juli angesichts sinkender Ölpreise weiter verringern. Wie das Land nach teils umstrittenen Verhandlungen mit anderen Staaten der Opec mitteilte, soll die Produktion um 1 Million Barrel täglich reduziert werden. Die Kürzung gelte zusätzlich zu den bereits angekündigten Drosselungen, die bis Ende 2024 verlängert werden sollen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere große Produzenten verlängerten ihre bereits angekündigten Kürzungen.

Russland meldet Abwehr "großangelegter" ukrainischer Offensive in Donezk

Russland hat nach eigenen Angaben eine "großangelegte Offensive" der Ukraine im Donbass zurückgedrängt. "Am Morgen des 4. Juni hat der Feind eine großangelegte Offensive in fünf Bereichen der Front im Süden der Region Donezk gestartet", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Montag mit. Kiew, das sich seit Monaten auf eine große Gegenoffensive vorbereitet, bestätigte eine derartige Militäraktion zunächst nicht. Die ukrainischen Truppen hätten "den aus ihrer Sicht schwächsten Bereich der Front angegriffen", erklärte das russische Verteidigungsministerium. "Der Feind hat sein Ziel nicht erreicht, er hat es nicht geschafft", hieß es weiter.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweiz Mai Verbraucherpreise +2,2% (PROGNOSE: +2,1%) gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Mai +1,73% gg Vorjahr (Apr: +2,83%)

