Emeryville, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen stellt seine kürzlich eingeführte Beacon Select-Technologie für die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Zelllinien vorPhenomeX Inc. (Nasdaq: CELL), das Unternehmen für funktionelle Zellbiologie, gab heute seine Teilnahme an der Antibody Engineering & Therapeutics (AE&T) Europe 2023 vom 6.-8. Juni 2023 im Postillion Hotel Amsterdam bekannt. AE&T ist die führende Konferenz für Antikörper in Europa, auf der weltweit anerkannte Wissenschaftler und akademische Forscher zusammenkommen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Technologien und Partner vorzustellen, die den Wissenschaftlern helfen, die nächste Generation von Antikörpern schneller zum kommerziellen Erfolg zu führen.Auf der Konferenz wird das Unternehmen seine optofluidischen und proteomischen Technologien, einschließlich der kürzlich eingeführten Beacon Select-Technologie, am Stand Nr. 19 vorstellen. Die Teilnehmer können sich Demonstrationen ansehen und mehr darüber erfahren, wie die Produkte von PhenomeX unser Verständnis der Zellfunktionen entlang des Kontinuums von wissenschaftlicher Entdeckung, der Bioprozessierung, der klinischen Forschung und der Entwicklung von Immuntherapien verbessern und beschleunigen können.Darüber hinaus wird die Technologie von PhenomeX in einem Podiumsvortrag von Dr. Francois Romagne, wissenschaftlicher Leiter von MImAbs und Professor an der Universität Aix Marseille, vorgestellt.Titel der Präsentation: "Beschleunigung der Antikörperentdeckung für schwierige Zielmoleküle durch mRNA-Immunisierung und Beacon Single Cell Technology"Datum & Uhrzeit: Mittwoch, 7. Juni 2023 um 12:20 Uhr CETZusammenfassung: In diesem Vortrag wird gezeigt, dass die klassischen Immunisierungsstrategien und die anschließende Hybridomgenerierung trotz ihrer Effizienz bei der Antikörpergenerierung oft an deutliche Grenzen stoßen, wenn es um schlecht immunogene Membranproteine mit kurzen extrazellulären Domänen geht. Selbst wenn mit wiederholten Verfahren einige wenige Antikörper gewonnen werden können, werden nur eine begrenzte Vielfalt und molekulare Eigenschaften erreicht, was die Auswahl guter Kandidaten für pharmazeutische Entwicklungen erschwert. Innovative Ansätze, die RNA-Immunisierung und Einzelzellscreening kombinieren, bieten einzigartige Möglichkeiten, die Entdeckung von Antikörpern gegen solche anspruchsvollen Zielmoleküle drastisch zu beschleunigen. In der Präsentation wird die Gewinnung großer Sammlungen von Antikörpern mit sowohl molekularer als auch funktioneller Vielfalt gegen einen schwierigen GPCR und Ionenkanal unter Verwendung dieser Strategien beschrieben.Informationen zu PhenomeX Inc.PhenomeX versetzt Wissenschaftler in die Lage, das volle Potenzial jeder Zelle zu nutzen und die nächste Ära der funktionellen Zellbiologie voranzutreiben, die die menschliche Gesundheit fördern wird. Wir ermöglichen es den Wissenschaftlern, die umfassendsten Erkenntnisse über die Zellfunktionen zu gewinnen und einen vollständigen Überblick über das Verhalten jeder Zelle zu erhalten. Unser einzigartiges Angebot an bewährten Hochdurchsatz-Tools und -Dienstleistungen bietet eine unvergleichliche Auflösung und Geschwindigkeit und beschleunigt die Erkenntnisse, die für die Weiterentwicklung von Entdeckungen entscheidend sind, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten grundlegend verbessern können. Unsere preisgekrönten Plattformen werden von Forschern auf der ganzen Welt genutzt, darunter von den 15 weltweit führenden Pharmaunternehmen und etwa 85% der führenden Krebszentren in den USA.Zukunftsgerichtete AussagenSoweit es sich bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen nicht um Beschreibungen historischer Tatsachen in Bezug auf PhenomeX oder seine Produkte handelt, spiegeln sie die gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen des Managements wider und sind daher zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse und Produktleistungen können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. PhenomeX übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Wachstum und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens finden Sie in den Abschnitten "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in unseren Unterlagen, die wir bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht haben.