Baierbrunn (ots) -Endlich Sommer! Pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres hat das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 25 übersichtliche Tipps zum Erleben, Spielen, Basteln und Abkühlen zusammengestellt - und zeigt auch, was es bei den Schattenseiten des Sommers zu beachten gibt.So fängt alles mit einer guten Planung an: Halten Sie gemeinsam mit der Familie auf einem großen Plakat fest, was Sie diesen Sommer machen wollen, und basteln eine schöne Collage. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Picknick-Party auf dem Spielplatz?Auch eine kleine Schatzsuche macht Spaß: Vergraben Sie Muscheln, Sandförmchen oder Glitzersteine im Sand und lassen Sie die Kinder graben.Die Schattenseiten: Hitze, Sonne, GefahrenDer Sommer hat aber auch seine Schattenseiten. So können Babys ihren Wärmehaushalt noch nicht so gut regulieren wie größere Kinder. Deshalb gilt: Temperatur im Blick behalten, vor allem im Auto, das sich innerhalb weniger Minuten extrem aufheizen kann.Zu Hause schlafen Babys am sichersten bei einer Raumtemperatur von 16 bis 18 Grad.Im ersten Lebensjahr müssen Babys besonders vor direkter Sonne geschützt werden: mit langärmeliger, luftiger Kleidung und in Wassernähe am besten durch Kleidung mit Extra-UV-Schutz. In den ersten drei Monaten sollte man Sonnencreme ganz vermeiden. Stattdessen sollten die Kleinen im Schatten bleiben und in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr am besten drinnen, berichtet "Baby und Familie".Auch Planschen birgt Gefahren - es gilt: die Kleinen immer im Blick behalten, selbst bei kleinsten Gewässern! Schwimmflügel sind nicht sicher genug, um Kinder vor dem Ertrinken zu schützen.