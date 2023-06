Clemens Fuest, Ökonom und Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, hat scharfe Kritik am jüngst verabschiedeten Entwurf des Energie-Effizienz-Gesetzes geäußert. Dieses könnte zu einem "Wachstumskiller" werden, schreibt Fuest in einem Beitrag für das Institut. "Anders als sein Name es na...

Den vollständigen Artikel lesen ...