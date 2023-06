Unterhaching (ots) -Ein paar Tage den Job, Studium oder Schule vergessen, glücklich sein, feiern, neue Freundschaften schließen, sich vom Sound der Musik umwehen und mitreißen lassen. Ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl liegt in der Luft, wenn Bands wie Wanda, Die Ärzte, Placibo, Muse, Clueso, HipHop- und Electronic-Künstler in diesem Sommer die Bühnen rocken. Als Support Act und offizieller Partner sorgt Airwaves auf drei großen Festivals für Frische - im stressigen Alltag sind die kleinen und größeren Auszeiten wichtig und Airwaves ist hier der perfekte Begleiter.Southside Festival 16. - 18. Juni 2023 in Neuhausen ob EckRolling Loud Festival 07. - 09. Juli 2023 in MünchenParookaville 21. - 23. Juli 2023 in Weeze auf dem Airport FestivalgeländeEgal, ob die Sonne brennt oder Regen das Gelände zur Rutschpartie macht: Im Chill-out Bereich auf dem Festivalgelände lädt Airwaves zum Auftanken ein. Im Mittelpunkt der rund 70 Quadratmeter großen, teils überdachten Fläche steht ein mintgrüner Kiosk, der einen Lounge-Bereich zum Chillen bietet. Und ein schwungvoller Dreh am Glücksrad bringt die Chance auf tolle Gewinne, z.B. ein cooles Airwaves T-Shirt im Festival-Design.Viele nutzen den Festival-Sommer, um nach einer anstrengenden Phase im Job, Studium oder in der Schule wieder auf andere Gedanken zu kommen und unvergessliche Momente zu erleben. "Die Lern- und Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert und ist stressiger geworden", sagt Laurence Bier, Strategic Demand Direktorin von Mars Wrigley. "Das Kauen eines zuckerfreien Kaugummis kann da eine gute Strategie sein, um sich zwischendurch zu erfrischen." Die Airwaves Kaugummi-Dragées bescheren den legendären Menthol-Kick, der über Atemfrische hinausgeht. Ob unterwegs beim Festival oder als Begleiter beim Lernen und Arbeiten - Airwaves sorgt immer und überall für frische Momente und setzt die erfolgreiche "Immer fresh unterwegs"-Festival-Tour aus dem vergangenen Jahr fort.Hast du auch Lust auf Konzerte unter freiem Himmel? Dann sichere dir einen Platz auf einem der Festivals, um mit Airwaves fresh unterwegs zu sein. Das Southside begeistert Rock- und Popfans, beim Rolling Loud kommen HipHopper auf ihre Kosten und in Parookaville bringen Electronic-Beats die Menge zum Schwitzen.Schau mal rein bei uns am Airwaves-Kiosk - danach bist du garantiert fresh unterwegs!Pressekontakt:Ihre Fragen beantworten wir gern:eckstein Influence GmbHMax Liebermann Allee 214109 BerlinMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 30 56588873Fax: 0049 30 56588974Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/5524962