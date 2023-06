Leverkusen (ots) -Viele Menschen mit Long Covid fühlen sich mit ihrer Erkrankung alleine gelassen und finden nur schwierig passende Therapieoptionen. Die Pronova BKK launcht in Kooperation mit DOCYET ein Pilotprojekt, um betroffene Versicherte zu unterstützen.Wer an Long Covid erkrankt, leidet unter teils lebensbeeinträchtigenden Symptomen wie dem Fatigue-Syndrom. Vielfach sind Betroffene auch Monate nach einer Corona-Infektion arbeitsunfähig, das gewohnte Leben ist kaum möglich. Allen gemeinsam ist die schwierige Suche nach geeigneten Therapien und Anerkennung der Krankheit.Corona-VersorgungslückeDie Pronova BKK möchte betroffene Kund*innen gerne dabei unterstützen, die individuell passende Behandlung zu finden. Gemeinsam mit DOCYET startet sie dazu als erste Krankenkasse ein Pilotprojekt. "Wir sehen insbesondere bei Long Covid einen hohen und dringenden Bedarf an Unterstützung und wollen einen Beitrag zur bestmöglichen Versorgung leisten", erklärt Dr. Imke Schmitz-Losem, Beratungsärztin bei der Pronova BKK. Denn noch stehe die Long-Covid-Forschung am Anfang. Für die Behandlung von Spät- und Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion existiere daher bislang noch kein zentrales Hilfe- und Kontaktverzeichnis.Webbasierter Anamnese-Dialog"Deswegen schreiben wir im ersten Schritt anhand verschiedener Kriterien an Long Covid erkrankte Versicherte an und laden Sie ein, einen webbasierten Fragebogen auszufüllen", erklärt Schmitz-Losem weiter. Hinter dem Fragebogen steckt ein digitaler, chatbasierter Versorgungslotse, der neben Corona-bezogenen Symptomen u. a. auch Vorerkrankungen abfragt. Auf dieser Basis ergeben sich Angebote, die die Suche nach Long-Covid-Therapien vereinfachen sollen: je nach Ergebnis dieses digitalen Anamnese-Dialoges werden sie anschließend zu verschiedenen Behandlungs- und Therapieangeboten gelotst. "Darüber hinaus stehen unseren Versicherten vier speziell geschulte Kolleg*innen aus dem Fallmanagement zur Seite, um individuell zu beraten und Lösungen zu finden", führt die Ärztin aus. "Die aktuelle Testphase ist zunächst ein exklusives Angebot für ausgewählte Versicherte. Wir möchten dieses - nach hoffentlich erfolgreichem Abschluss der Testphase - dann entsprechend ausweiten."Pressekontakt:Talena Zatriebtalena.zatrieb@pronovabkk.deTelefon 0214 32296 - 3641Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/5524969