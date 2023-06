Unterföhring (ots) -5. Juni 2023. Große Namen fürs große "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale! Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, die deutsche Sängerin, Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras, Heidis Tochter und Model Leni Klum, die Rockband Scorpions, der weltweit gefragteste Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (MAJNOON), die Doppel-ESC-Gewinnerin Loreen, sowie Modedesigner Christian Cowan werden am Donnerstag, 15. Juni 2023, bei Heidi Klum im GNTM-Live-Finale (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben) zu Gast sein.Für das kunterbunte Show-Opening tanzen die Tänzerinnen und Tänzer des Friedrichstadtpalastes mit den Finalistinnen über die GNTM-Bühne. Im Publikum werden u.a. ehemalige Kandidatinnen sowie Gastjuroren und Gastjurorinnen aus den verschiedensten Staffeln Platz nehmen. Aber damit nicht genug: Weitere Special Guests sind beim GNTM-Finales 2023 mit dabei - die Zuschauer:innen dürfen also gespannt sein.Am Ende heißt es dann für diese Staffel ein letztes Mal: Wer kommt auf das Cover der Harper's Bazaar, wer wird "Germany's next Topmodel" 2023?Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den GNTM-Kandidatinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und JoynPressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5524968