Die Proptech-Plattform IMMO verändert die Art und Weise, wie Menschen Immobilien verkaufen, vermieten und in sie investieren können und das Unternehmen hat nun die Eröffnung eines Technologiezentrums in Chennai, Indien, bekannt bekanntgegeben. IMMO, mit Hauptsitz in London, gewährt institutionellen Investoren Zugang zu granularen Wohnimmobilien und bietet eine vollständig integrierte Technologieplattform, die die Bereiche Marktintelligenz, Immobilienbeschaffung, Vermietung und Immobilienverwaltung umfasst, die traditionell von einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter oder vollständig manuell verwaltet werden.

IMMO hat kürzlich sein erstes Technologiezentrum im Tek Meadows IT Park in der Old Mahabalipuram Road in Chennai eröffnet. Das Technologiezentrum wird IMMO in die Lage versetzen, die Entwicklung seiner firmeneigenen Technologieplattform zu beschleunigen und so sein Geschäft weltweit zu skalieren. Das im letzten Jahr eröffnete Technologiezentrum wächst schnell und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Produkt und Support, wobei der Schwerpunkt auf Business Intelligence, Datenanalyse, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz liegt.

IMMO hat Shanmugam (Shan) Nagappan, einen Veteranen der Technologiebranche, zum Managing Director für Indien ernannt. Er ist für den Aufbau und das Wachstum des Technologiezentrums und der gesamten Geschäftstätigkeit in Indien verantwortlich. Bevor er zu IMMO kam, war Shan Nagappan COO bei Replicon India, Country Leader für OEC und Managing Director (Indien) bei Wolters Kluwer ELM Solutions, wo er die Technologie- und globalen Betriebszentren in mehreren indischen Städten auf- und ausgebaut hat.

"Die Einrichtung des Technologiezentrums in Chennai ist ein Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie. Die Immobilienbranche hat traditionell nur in einzelnen Teilen der kategorieübergreifenden Wertschöpfungskette, die von den Investoren über den Bau bis hin zu den Verbrauchern reicht, Technologie eingesetzt. Wir bei IMMO sind einzigartig positioniert, um in jedem Teil einer ansonsten veralteten und fragmentierten Branche sinnvolle Veränderungen und Umwälzungen zu bewirken", sagte Hans-Christian (Gigi) Zappel, Gründer und CEO von IMMO.

"Das Technologiezentrum in Chennai wird eine gute Ergänzung zu unseren bestehenden, weltweit verteilten Teams in Großbritannien, Deutschland und Spanien sein und unser Wachstum beschleunigen. Es ist eine aufregende Zeit, unsere Produkt- und Plattformentwicklungskapazitäten auszubauen, um unsere Investoren, Bewohner und Verkäufer auf der ganzen Welt zu bedienen", sagte Hima Mandali, CTO von IMMO.

"Ich freue mich sehr, zu einem so spannenden Zeitpunkt für IMMO zu arbeiten. Wir stellen Full-Stack-Ingenieure, Produktmanager, DevOps-Experten, Dateningenieure und Agile Coaches ein, um unser Technologiezentrum in Chennai auszubauen", fügt Shan hinzu.

