Angetrieben vom Erfolg des in Zusammenarbeit zwischen der Renault Group und dessen strategischen Partnern, Google und Shippeo, entstandenen Supply Chain Control Tower, stellt Shippeo mit Transport Process Automation (TPA) eine Innovation vor, die Unternehmen entlang der Supply Chain dabei hilft, Risiken verlässlicher vorherzusagen und diesen entgegenzuwirken, die Zusammenarbeit zwischen Teams zu fördern und End-to-End-Prozesse im Transport zu automatisieren. Dies führt zu gesteigerter Performance, Resilienz und Kundenzufriedenheit.

Auf Grundlage hochwertiger Transparenzdaten optimiert TPA das Nutzerverhalten, indem es User dazu befähigt, datenbasiert und agil zu agieren und daraus Entscheidungen abzuleiten.

Gemeinsam mit den Launch-Partnern Google Cloud, e2open, IBM Consulting, 4flow und Snowflake, the Data Cloud company, wird Shippeo neue TPA-basierte Lösungen auf den Markt bringen.

Shippeo, einer der führenden Anbieter für multimodale Supply Chain Transparenz, stellt mit Transportation Process Automation (TPA) einen bahnbrechenden Ansatz für die innovative Automatisierung im Supply Chain Management vor. TPA greift hierbei auf die qualitativ hochwertige Echtzeittransparenzdaten aus Shippeos Visibility Platform zurück und nutzt diese in neuartiger Art und Weise, um Risiken verlässlicher vorherzusagen und zu verringern, teamübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und End-to-End-Transportprozesse entlang der Supply Chain zu automatisieren. Dies führt zu einer Steigerung der Performance, Resilienz, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. TPALösungen werden weltweit gemeinsam mit den Shippeo Launch-Partnern Google Cloud, e2open, Snowflake, IBM Consulting und 4flow über sämtliche Transportmodi und Regionen ausgerollt.

"Damit Supply Chains in einer immer komplexeren, volatileren und unsichereren Welt nicht nur zuverlässig laufen, aber auch widerstandsfähig sind, muss das Transportwesen agiler als jemals zuvor werden, erklärt Dr. Anand Medepalli, Chief Product Officer bei Shippeo. "Agiler zu sein heißt, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Hand zu haben, um Entscheidungen zu treffen. Das Problem dabei: Die benötigten Informationen sind entweder nicht verfügbar, nicht zugänglich oder abgeschottet im Silo. TPA verknüpft Datensilos und bildet den gesamten Transportprozess von der Planung bis zur Bezahlung ab. Mit den qualitativ hochwertigen Visibility-Daten von Shippeo, bietet TPA Unternehmen ein neues Framework, das ihnen ermöglicht, Latenzzeiten zu verringern, Handlungsempfehlungen zu verbessern und auf dadurch datenbasierte Entscheidungen in einer bislang ungekannten Agilität zu treffen."

Renault Group an der Spitze der TPA Transformation

Ein Beispiel für den erfolgreichen Einsatz von TPA, ist der absolut neuartige Supply Chain Control Tower der erste seiner Art des weltweit führenden Automobilherstellers Renault Group. Diesen hat der Autobauer entwickelt, um damit seine um die Inbound-Logistik in seinen 35 Werken rund um den Globus in Echtzeit steuern zu können. Im Rahmen der Entwicklung dieser innovativen Lösung, hat sich Shippeo mit Google Cloud zusammengetan.

"Der Renault Group Supply Chain Control Tower baut auf Googles Cloud AI-Plattform und Shippeos Visibility-Daten auf. Er hilft uns dabei, effizienter und kosteneffektiver zu sein und unseren Kunden ein gleichbleibendes Serviceniveau zu bieten", sogt Jean-François Salles, VP Supply Chain Renault Group

"Nehmen wir ein typisches Störungsszenario, bei dem ein Werk auf eine Teilelieferung wartet, der Transport sich aber verzögert. Früher bedeutete eine verspätete Lieferung verpasste Liefertermine, hohe Verweildauer, Vertragsstrafen, unzufriedene Kunden oder sogar einen Produktionsstopp. Inzwischen hilft unser Supply Chain Control Tower unseren Produktionsleitern, all dies zu vermeiden. Rechtzeitige Prognosen und Just-in-Time-Empfehlungen helfen dabei, derartige Störungen zu entschärfen."

Der Renault Supply Chain Group Control Tower arbeitet dabei in zwei Etappen, um Störungen zu entschärfen. In erster Instanz gibt das System für Teile, die transportiert werden müssen, eine Warnung heraus, sobald deren voraussichtliche Ankunftszeit den Zeitpunkt, an dem besagtes Teil für die Produktion nicht mehr verfügbar sein wird, überschreitet.

Als Nächstes nutzt die Plattform fortschrittliche KI und Orchestration Intelligence, um logische Gegenmaßnahmen zu empfehlen. Das System liefert zusätzlich auch Kostenschätzungen, um User dabei zu unterstützen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und einen Produktionsstopp zu vermeiden.

"Das senkt den Stresspegel unserer Mitarbeiter:innen erheblich und nimmt ihnen die Angst vor falschen Entscheidungen ", so Salles weiter. "Außerdem haben wir seit Einführung des Supply Chain Control Tower die Anzahl von Expedits, Produktionsstopps und unfertiger Fahrzeuge um 50 reduziert."

Für Louisa Loran, Director of Global Strategic Industries, Transportation, Logistics and Supply Chain bei Google Cloud, liegt das Potenzial in der Bündelung der Leistungsfähigkeit von Cloud und KI, um globale Supply Chains effizienter zu gestalten. "Wir betrachten Supply Chains durch die Datenbrille und führen Datensilos auf einer Cloud-basierten Plattform zusammen. Dies ist der erste Schritt, Unternehmen dabei zu helfen, Transparenz zu erhöhen und manuelle Prozesse zu reduzieren", so Loran. "Was die Zusammenarbeit mit Shippeo auszeichnet, ist ihre Aufgeschlossenheit zur Zusammenarbeit, ihre neutrale Haltung und die Bereitschaft, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. So eine Grundeinstellung ist wichtig, um führenden Unternehmen bei der Automatisierung von Transportprozessen zu unterstützen und das nicht nur auf Unternehmensebene, aber auch gegenüber Handelspartnern entlang des gesamten Supply-Chain-Ökosystems."

Für die nächste Stufe braucht es qualitativ hochwertige Transporttransparenzdaten

Pierre Khoury, Chief Executive Officer und Co-Founder von Shippeo, hält TPA für die nächste Revolution im Supply Chain Management. "Die Zukunft ist aufregend, die Möglichkeiten endlos und wir stehen erst am Anfang. Unsere Vision funktioniert aber nur mit zuverlässigen, vollständigen undqualitativ hochwertigen Transporttransparenzdaten, die auch weiterhin unsere Kernkompetenz bleiben. Technologien, wie Control Tower und Digital Twins, benötigen für den Einsatz von TPAqualitativ hochwertige Transparenzdaten. Wir sind stolz darauf, Renault auf ihrer Control Tower Journey unterstützen zu können."

Shippeo ist laut Analystenberichten und Kundenumfragen in der Branche weiterhin führend und erhält die höchsten Bewertungen für Datenqualität, Implementierung und Integrationstools. "Seit unserer Gründung helfen wir Unternehmen dabei, mehr Wert aus Transporttransparenz zu ziehen. Mit TPA wollen wir jetzt ihren Weg zu resilienten Supply Chains beschleunigen", so Khoury weiter.

Die TPA-Lösung basiert auf den bestehenden Machine-Learning- und Workflow-Automatisierungsfunktionen von Shippeo. Diese ermöglichen proaktive Kommunikation zwischen Spediteuren und Kunden, reduzieren Verzögerungen und ermöglichen eine beschleunigte Vorfakturierung. "Wir haben zuletzt auf unserer Plattform Workflow-Management-, Automatisierungs- und erweiterte Kollaborationsfunktionen eingeführt", fährt Medepalli fort. "In den kommenden Releases werden wir unsere Plattform mit immer weiteren Automatisierungsfunktionen aufwerten."

Shippeo erfährt weitere Anerkennung seitens Kunden und Analysten

Shippeo wurde kürzlich im Gartner® Magic Quadrant für Real-time Transportation Visibility Platforms ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielt zudem eine Weiterempfehlungsquote von 95 bei Gartner Peer Insights und eine Gesamtbewertung von 4,8/5*.

"Wir freuen uns sehr über dieses Level der Anerkennung unserer Kunden. Sie bekräftigt uns darin, dass unsere Innovationen Mehrwert bieten und sinnvoll sind", sagt Khoury und fügt hinzu: "TPA ist solch eine Innovation und wir laden unsere Kunden und alle Supply-Chain-Unternehmen dazu ein, sich mit uns auf die Transportation Process Automation Reise zu begeben und es der Renault Group und anderen gleichzutun."

TPA Partners

TPA belebt das Supply-Chain-Ökosystem. Aus diesem Grund hat sich Shippeo mit den Partnern Google Cloud, e2open, IBM Consulting, 4flow und Snowflake zusammengeschlossen, um gemeinsam TPA-gestützte Lösungen auf den Markt zu bringen.

Erfahren Sie mehr über TPA auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2023

Besuchen Sie uns am 6. Juni auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2023 in Barcelona, Spanien, und erfahren Sie von Quynh-Nhu Neve, Supply Chain General Manager of Process Engineering for Parts Logistics bei Renault Group, und Dr. Anand Medepalli, Chief Product Officer bei Shippeo, mehr zum TPA-gestützten innovativen Supply Chain Control Tower der Renault Group.

Über das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Die Gartner Supply Chain Symposium/Xpo-Konferenz liefert Chief Supply Chain Officers (CSCOs) und Supply-Chain-Führungskräften wichtige Einblicke, Strategien und Frameworks, die ihnen dabei helfen, in den richtigen Dimensionen zu denken und entscheidenden Einfluss auf ihre Unternehmen zu nehmen. Seien Sie 2023 dabei und schließen Sie sich einer globalen Community von CSCOs undSupply-Chain-Verantwortlichen an. Weitere Informationen: https://www.gartner.com/en/conferences/emea/supply-chain-spain

