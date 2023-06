Wissenschaftler:innen des California Institute of Technology ist es erstmals gelungen, Energie von Solarzellen im All kabellos auf die Erde zu transferieren. Künftig will man im großen Stil Strom im Weltraum gewinnen. Wie Forschende vom Caltech in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben, ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit geglückt, Solarenergie in Form von Mikrowellen von einem Satelliten zum anderen und auf die Erde zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...