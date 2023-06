Köln, München (ots) -Der bundesweite Energieanbieter Yello ist neuer Partner von PAYBACK. Damit können die 31 Millionen Kundinnen und Kunden des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms bei ihren Energietarifen kräftig punkten und sparen. Für den Abschluss eines Strom- oder Gastarifs von Yello erhalten Neukunden zum Start der Partnerschaft bis zu 5.000 PAYBACK Punkte. "Wir versorgen unsere Kunden und Kundinnen seit mehr als 20 Jahren mit guter Energie zu fairen Preisen und bieten einen ausgezeichneten Service. Mit PAYBACK bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen weiteren exklusiven Mehrwert.", so Volker Bloch, Geschäftsführer bei Yello."Wir freuen uns sehr über diesen neuen, für alle sehr relevanten Partner. Jetzt ist es möglich, kräftig zu punkten, und das sogar mit 100% Ökostrom. Als mehrfach ausgezeichneter Energieanbieter setzt Yello wie wir auf die einfache Nutzung und den Ausbau digitaler Services und ergänzt unser Angebot optimal", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.Ein Vertragsabschluss bei Yello funktioniert einfach und transparent: Über yello.de den individuell passenden Tarif zusammenstellen, und die PAYBACK Nummer eingeben, um sich mit Punkten zu belohnen. Wer vorab einen Coupon aktiviert, sammelt viele Extra-Punkte!Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über Yello:Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kundinnen und Kunden mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | instagram.com/yello_de | https://www.tiktok.com/@yello_de| facebook.com/yello.de | linkedin.com/company/yello-strom-gmbhÜber PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Anwendung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deTanja BeerYello Strom GmbHpresse@yello.deyello.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5525017