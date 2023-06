Mit Oxbalance TCD Alkohol DM bringt das global tätige Chemieunternehmen OQ Chemicals eine nachhaltige Alternative zu konventionellem TCD Alkohol DM (Tricyclodecandimethanol) auf den Markt. Das ISCC PLUS-zertifizierte Produkt besteht zu mehr als 70 Prozent aus biobasierten und biozirkulären Rohstoffen. OQ Chemicals hat zuletzt im Jahr 2022 seine Produktionskapazität für TCD Alkohol DM deutlich erhöht und erweitert jetzt mit der biobasierten Variante das Anwendungsspektrum für seine Kunden. Durch seine besonderen Eigenschaften eignet sich Oxbalance TCD Alkohol DM zur Herstellung von leistungsfähigen technischen Polymeren wie Polyestern, Polycarbonaten und Polyurethanen und zur Anwendung in Klebstoffen, Beschichtungen und Lacken für die Lebensmittelverpackungs-, Elektronik- und Automobilindustrie.

"Unsere Kunden erhalten mit unseren Oxbalance-Produkten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen vollsynthetischen Produkten. Als Biomaterial zertifiziert, entsprechen sie in ihren Spezifikationen und Qualitäten vollständig den herkömmlichen Produkten, ohne dass eine neue Freigabe oder Qualifizierung erforderlich ist. Mit diesen nach ISCC PLUS-massebilanzierten Produkten bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die dem wachsenden Bedarf nach nachhaltigen Rohstoffen und den steigenden Anforderungen an lückenlose Transparenz in der Lieferkette gerecht wird. Unsere Kunden können somit auf unsere biobasierten Oxbalance-Produkte umsteigen, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Qualität eingehen zu müssen", sagte David Faust, Executive Vice President Oxo Performance Chemicals bei OQ Chemicals.

Dr. Oliver Borgmeier, CEO von OQ Chemicals, betonte: "Oxbalance ist unsere neue Produktreihe der biobasierten Oxo Performance Chemicals. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mit Oxbalance Isononansäure und jetzt auch Oxbalance TCD Alkohol DM nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen vollsynthetischen Produkten anbieten zu können. Wir werden unser biobasiertes Portfolio kontinuierlich weiter ausbauen. Als Partner der Industrie wachsen wir gemeinsam mit unseren Kunden und entwickeln nachhaltige Lösungen für den globalen Markt."

Die Produktlinie OxBalance nutzt den Massenbilanz-Ansatz gemäß ISCC PLUS, mit dem nachwachsende Rohstoffe in chemischen Herstellungsprozessen nachverfolgt und den Produkten zugeordnet werden. OxBalance ist eine eingetragene Marke von OQ Chemicals.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. chemicals.oq.com

