- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 175 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 780 (840) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2850 (3000) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RESTAURANT GROUP TO 'BUY'(HOLD) - PRICE TARGET 56.50 (42)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 6000 (6200) PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1215 (1460) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS DOWLAIS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 155 PENCE - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDONMETRIC PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'OUTPERFORM'



