LONDON (dpa-AFX) - Britische Unternehmen waren im Mai vorsichtiger gestimmt. Nach der Stimmungsaufhellung im Vormonat fiel der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gegenüber April um 0,9 Punkt auf 54,0 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Erhebung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 53,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Dabei gab der Indikator für den Dienstleistungssektor deutlich nach. Er fiel um 0,7 Punkte auf 55,2 Punkt, was aber weiterhin eine wirtschaftliche Expansion signalisiert. Auch die Industriestimmung war laut Daten vom vergangenen Donnerstag gesunken, impliziert aber mit weniger als 50 Punkten eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Dienstleistungssektor des Vereinigten Königreichs werde weiterhin durch wachsende Nachfrage nach Verbraucher- und Technologiedienstleistungen angetrieben, schreibt S&P Global. Nach der Pandemie würden die Verbraucher verstärkt Dienstleistungen und weniger Waren nachfragen. Zudem profitiere der Dienstleistungssektor vom wachsenden Tourismus./jsl/la/mis