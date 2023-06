Einmal pro Woche blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es darum, wie viel mehr Gehalt die Deutschen erwarten - und wie Chefs darauf reagieren sollten. Liebe Leserinnen und Leser, die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen und somit steht für die meisten Berufstätigen fest, dass sie in diesem Jahr eine Gehaltserhöhung verhandeln wollen. Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist das eine Herausforderung, denn auch sie sind in weiten Teilen von der Inflation getroffen. Die Krisenstimmung in der Unternehmenswelt ist schlecht. Deutschland steckt in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...