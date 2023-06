LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 52,8 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,5 Punkte nach unten revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im April hatte der Index noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht.

Zwischen den beiden von der Umfrage erfassten Bereichen klaffte die Entwicklung auseinander. Während der Servicesektor S&P Global zufolge mit abgeschwächter Rate expandiere, sei die Industrieproduktion so stark zurückgefallen wie zuletzt im November 2022. Beim Neugeschäft habe die Industrie herbe Verluste hinnehmen müssen, die Dienstleister hätten hingegen abermals recht ordentliche Zuwächse verbucht.

"Gestützt wird der Dienstleistungssektor durch die weiterhin gute Arbeitsmarktlage, steigende Löhne und einen in ganz Europa florierenden Tourismus", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefökonom beim S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Dies werde bestätigt durch den Index für das Exportgeschäft, welcher tourismusbezogene Geldflüsse berücksichtige und im Mai nahe dem Rekordwert der letzten zehn Jahre gelegen habe.

Die von S&P Global erhobenen Preisdaten indes seien aus geldpolitischer Sicht alles andere als beruhigend, fuhr de la Rubia fort. Zwar zeige der Index für die Verkaufspreise erstmals seit September 2020 einen Rückgang an. Im Dienstleistungssektor jedoch seien die befragten Unternehmen sogar in der Lage gewesen, die Preise stärker zu erhöhen als im Vormonat, insbesondere in Deutschland und Frankreich. "Insofern ist es gut möglich, dass der jüngste unerwartet deutliche Inflationsrückgang, der unter anderem aus Frankreich, Spanien und Deutschland berichtet wird, sich nicht in diesem Tempo fortsetzt", resümierte der Experte.

Die Daten im Überblick:





Region/Index Mai Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM



Gesamt 52,8 53,3 53,3 54,1 Industrie 44,8 44,6 44,6 45,8 Dienste 55,1 55,9 55,9 56,2

DEUTSCHLAND

Industrie 43,2 42,9 42,9 44,5 Dienste 57,2 57,8 57,8 56,0

FRANKREICH

Industrie 45,7 46,1 46,1 45,6 Dienste 52,5 52,8 52,8 54,6

ITALIEN

Industrie 45,9 45,8 --- 46,8 Dienste 54,0 57,0 --- 57,6

SPANIEN

Industrie 48,4 48,0 --- 49,0 Dienste 56,7 57,0 --- 57,9°

(Angaben in Punkten)



