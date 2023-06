Die Uniper-Aktie hat es zu Wochenbeginn hart erwischt. Am Donnerstag hatte DER AKTIONÄR darauf hingewiesen, dass das Papier an einem entscheidenden Widerstand gescheitert war und vor einer scharfen Korrektur gewarnt. Schon einen Tag später brach Uniper um 21 Prozent ein. Am Montag notiert sie erneut mehr als 20 Prozent im Minus.Aus technischer Sicht war es nur eine Frage der Zeit, bis die Korrektur bei Uniper beginnt. Zwar hätte die Aktie theoretisch noch Potenzial bis zur 361,8%-Fibonacci-Extension ...

