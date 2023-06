Nach der Präsentation der letzten Quartalszahlen brach die Tesla-Aktie zunächst deutlich ein. Anleger bemängelten vor allem die Marge, die in Folge mehrerer Preisnachlässe merklich abnahm. Das Papier hat sich davon jedoch längst wieder erholt. Am Wochenende konnte der Tesla-Website erneute Vergünstigungen entnommen werden - diese werden allerdings nicht zu Lasten der Marge gehen.Wie der Internetseite des Autobauers entnommen werden kann, ist die Standardvariante des Model 3 in den USA nun um 3.750 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...