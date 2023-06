Daimler Truck (DTG) und die Toyota Motor Corporation haben letzte Woche eine Absichtserklärung zur Zusammenlegung der Geschäfte von Fuso und Hino Motors Ltd. unterzeichnet (siehe Update https://shorturl.at/dzDE2 für einen ersten Einblick). Im Anschluss an die Ankündigung hielt DTG eine Telefonkonferenz ab, um weitere Einzelheiten über die geplante Transaktion zu erläutern. Das strategische Ziel ist die Schaffung eines japanischen Nutzfahrzeugherstellers mit einer starken Präsenz in Asien, die Schaffung von Synergien und die Förderung des Einsatzes umweltfreundlicher Fahrzeuge. Nach einem Abgasskandal hat Hino keinen Zugang zu einem funktionierenden Motor für schwere Nutzfahrzeuge, ein Problem, das durch die Transaktion gelöst würde und DTG außerdem die Möglichkeit gäbe, die Plattform für schwere Nutzfahrzeuge weiter auszubauen. Obwohl die strategischen Gründe für die Übernahme überzeugend sind, befindet sich Hino derzeit in großen Schwierigkeiten und ist kaum profitabel, und es bleibt die Herausforderung, zumindest in Teilen des Unternehmens einen mentalen Wandel einzuleiten. Die endgültige Bewertung der Transaktion wird von den für Q1 24 erwarteten Details abhängen. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





