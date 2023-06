Die Ölpreise an den internationalen Börsen in New York und London sind mit deutlichen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Nachdem die OPEC+ am Sonntag neue Förderkürzungen beschlossen hat ziehen auch die Heizölpreis in der DACH-Region um bis zu zwei Cent bzw. Rappen je Liter an und bringen den Seitwärtstrend neuerlich in Gefahr. Die Zahl der Bestellungen steigt deutlich an. Die Runde der OPEC+, ...

