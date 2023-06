Schwalbach am Taunus (ots) -Head & Shoulders ist die weltweite Nummer 1* unter den Anti-Schuppen-Shampoos. Als Experte auf dem Gebiet der Kopfhautpflege und Schuppenbehandlung stellt die Marke jetzt eine neue Generation von Anti-Schuppen-Shampoos vor: Head & Shoulders BARE enthält nur essenzielle Inhaltsstoffe und ist frei von sulfatierten Tensiden, Silikonen und Farbstoffen. Mit dem klinisch bestätigten Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton-Olamin bieten die Shampoos den bewährten wirksamen Schutz vor Schuppen und sind dabei sanft zur Kopfhaut. Sie sind dermatologisch getestet und auf den pH-Wert der Kopfhaut abgestimmt. Die recycelbare Shampoo-Leichtgewichtflasche enthält 48 Prozent** weniger Plastik, wodurch sie dünner und flexibler ist. Man kann sie rollen und zusammendrücken, um einen letzten Tropfen zu erhalten. Außerdem ist die Flasche mit dem taktilen Touchstone-Symbol versehen, das Menschen mit Seh- oder kognitiven Beeinträchtigungen bei der Identifizierung des Shampoos hilft. Head & Shoulders BARE ist ab Juni 2023 in den beiden Varianten Pure Clean und Beruhigende Feuchtigkeit im Handel erhältlich.Wenn es um die Behandlung von Schuppen geht, befürchten manche, dass Produkte mit langen und komplizierten Inhaltsstofflisten ihre ohnehin schon geschwächte Kopfhaut noch weiter irritieren könnten. Auf der Suche nach einer Lösung greifen sie zu bekannten Hausmitteln, aber die Schuppen bleiben oft bestehen oder verschlimmern sich. Head & Shoulders BARE wurde entwickelt, um diesen Menschen eine einfache, wirksame Lösung gegen Schuppen zu bieten, die sie mit gutem Gewissen verwenden können.Dabei hatten es sich die Wissenschaftler:innen von Head & Shoulders zum Ziel gesetzt, den von Head & Shoulders erwarteten wirksamen Schutz vor Schuppen mit möglichst wenig Inhaltsstoffen zu gewährleisten. Ganz nach dem Prinzip: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Eine enorme Herausforderung. Denn das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe musste präzise abgestimmt werden, um trotz geringerer Anzahl und Dosierung ein angenehmes Haarwascherlebnis sowie eine effiziente Anti-Schuppenwirkung zu ermöglichen. Die BARE-Formel wurde von Grund auf neu entwickelt, um den von Head & Shoulders erwarteten Schuppenschutz mit einem Minimum an Inhaltsstoffen zu bieten.Das Ergebnis von 2 Jahren Forschung und mehr als hundert RezepturversuchenEin Anti-Schuppen-Shampoo muss neun Aufgaben erfüllen, um wirklich zu funktionieren. Dazu gehören ein wirksamer Schutz vor Schuppen, eine sanfte Reinigung, schönes Haar, das sich gut anfühlt, ein angenehmes Anwendungserlebnis sowie der Schutz der Reinheit von Inhaltsstoffen und Formel. Bis jetzt wurden die meisten Aufgaben von mehreren Inhaltsstoffen erfüllt. Daher stellten sich die Wissenschaftler:innen von Head & Shoulders der Herausforderung, eine Formel mit nur einem effektiven Inhaltsstoff für jede Schlüsselaufgabe zu entwickeln.Die innovative BARE-Formel enthält den klinisch bestätigten, vor Schuppen schützenden Inhaltsstoff Pirocton-Olamin (PO), der Schuppen an der Wurzel bekämpft, während die im pH-Wert angepasste Formel Kopfhaut und Haar sanft reinigt. Die BARE-Formeln enthalten außerdem:- Sodium Cocoyl Isethionate: Reinigung von Kopfhaut und Haar. Ein sulfatfreies Tensid auf pflanzlicher Basis, um die richtige Balance zwischen Reinigung und Milde zu erreichen- Lauramidopropyl Betaine: Schaumbildender Reinigungswirkstoff - dieser Inhaltsstoff ist für die Bildung des reichhaltigen Schaums verantwortlich, der letztendlich reinigt- Cellulosic Polyquaternium-10: Ein aus Zellulose gewonnener feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoff- Sodium Salicylate: Ein Frischekonservierungsmittel, schützt unsere Inhaltsstoffe und hält sie während der Herstellung der Rezeptur rein- Citric Acid: Gleicht den pH-Wert der Formulierung dem der Kopfhaut an, für sanfte Reinigung- Fragrance (Parfum = deutsche INCI): Duftstoff für ein angenehmes Anwendungserlebnis, frei von EU-26-Allergenen- Sodium Benzoate: Konservierungsstoff - macht unsere Produkte sicherer und haltbarer- Water: Hält die Formel zusammenLeichtgewichtflasche mit integriertem Touchstone-SymbolMindestens genauso herausfordernd wie die Entwicklung der Formulierung war die Konzeption der Leichtgewichtflasche. Das Ziel war, die Kunststoffmenge so weit wie möglich zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit und Funktionalität der Flasche zu erhalten. Die recycelbare Shampooflasche von BARE enthält 48 Prozent** weniger Kunststoff. Durch die starke Reduzierung des Kunststoffanteils ist die Flasche jetzt viel dünner und flexibler, sodass sie sich zusammendrücken und aufrollen lässt, um auch noch einen letzten Tropfen zu erhalten. Dies reduziert nicht nur den Produktabfall, sondern nimmt auch weniger Platz in der gelben Tonne ein. Außerdem ist die Verpackung von Head & Shoulders BARE mit dem taktilen Touchstone-Symbol versehen. Es besteht aus vier vertikalen Streifen - diese stehen für "Shampoo". Es hilft Menschen mit Seh- oder kognitiven Beeinträchtigungen, das Produkt zu identifizieren.Head & Shoulders BARE ist ab Juni in einer 400-ml-Flasche zu einem UVP*** von 8,99 EUR in folgenden Varianten im Handel erhältlich:Head & Shoulders BARE Pure CleanDas Shampoo sorgt für eine gründliche Reinigung und ist besonders für fettiges Haar und eine fettige Kopfhaut geeignet. Mit Kokosduft.Head & Shoulders BARE Beruhigende FeuchtigkeitDieses Shampoo ist für trockenes Haar und eine trockene Kopfhaut geeignet. Es duftet nach himmlischer Orchidee und Aloe Vera.* basierend auf dem jährlichen externen Verkaufsumsatz in der Kategorie Shampoo** pro ml im Vergleich zu einer H&S 300-ml-Flasche*** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. 