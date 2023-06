Erfurt (ots) -Der 11. Juni 2023 ist bei KiKA überschrieben mit "Komm, lieb dich! - Ein Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche zum Thema Selbstakzeptanz". KiKA zeigt an diesem Tag die Premiere von "Juli tanzt" (ZDF): Das beeindruckende Pop-Rap-Musical handelt von der ersten zerbrechlichen Liebe und ermutigt, sich und andere so zu lieben und anzunehmen, wie sie sind. Das Thema wird in weiteren Formaten am 11. Juni übergreifend behandelt. Ab 7. Juni sind die Angebote im KiKA-Player und auf kika.de gebündelt verfügbar, "Juli tanzt" bereits ab sofort."Juli tanzt" (ZDF) am 11. Juni 2023 um 20:00 Uhr bei KiKA, ab sofort auf kika.de und im KiKA-PlayerZum Inhalt: Die 15-jährige Juli (Jedidah-Isabel Annor) tanzt für ihr Leben gern. Sie ist selbstbewusst und gibt nichts auf Lästereien wegen ihrer Figur. Paul (Dinas Dean) aus der Oberstufe versucht immer wieder, sie zu provozieren. Als ausgerechnet sein Bruder Micky (Valentin Oppermann) Juli anspricht, ist sie skeptisch. Er, ein schulbekannter Rapper, möchte ausgerechnet sie als Tänzerin für ein Video gewinnen, in dem er für seine heimliche Liebe rappen will. Kann sie ihm vertrauen?Das Musical macht auf den Druck aufmerksam, dem sich bereits Jugendliche aufgrund idealisierter Körperbilder ausgesetzt sehen. "Wir haben eine falsche Vorstellung davon, wie ein idealer Körper aussehen soll", erklärt Jedidah-Isabel Annor, die Hauptdarstellerin. "Vor allem in den Zeiten der sozialen Medien ist es schwer, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Der Film zeigt, dass man niemanden in eine Schublade stecken kann.""Juli tanzt" (ZDF) ist eine Produktion von Studio Zentral Berlin. Die Redaktion verantworten Jutta Trauer und Jens Ripke-Desaules vom ZDF."Komm, lieb dich! - Ein Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche zum Thema Selbstakzeptanz"In "Löwenzahn - Tasten" (ZDF) um 11:05 Uhr geht es um das Thema Körpergefühl, und die Quiz-Show "1, 2 oder 3" (ZDF) um 17:00 Uhr widmet sich dem Themenfeld Tanzen - von Walzer bis K-Pop. Zu Gast im Studio ist Jedidah-Isabel Annor. Die Hauptdarstellerin des Films "Juli tanzt" erzählt, welche Bedeutung das Tanzen und speziell Hip-Hop für sie auch außerhalb des Films hat. Eric Mayer von "PUR+" (ZDF) geht um 19:25 Uhr in der Episode "Ist das peinlich!?" dem Thema Scham auf den Grund und testet, ob die Angst vor peinlichen Situationen zu besiegen ist. Um 20:45 Uhr begleitet die Doku-Reihe "stark!" (ZDF) die junge Protagonistin Emilia beim Start ihres Podcasts gegen Bodyshaming. Die Elfjährige interviewt Menschen mit eigenen Erfahrungen.Die Kindernachrichten "logo!" (ZDF) begleiten den Themenschwerpunkt in ihrer Sendung um 19.50 Uhr ebenso wie der "KUMMERKASTEN" (KiKA), der darüber hinaus einen Chat auf kika.de zu Erfahrungen und Fragen zur Selbstakzeptanz anbietet.Mit dem Schwerpunkt stärkt KiKA sein Engagement im Themenfeld Diversität (https://kommunikation.kika.de/ueber-kika/verantwortung/diversitaet-104.html).Eine Pressemappe zu "Juli tanzt" und zum Schwerpunkt finden Sie im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/juli-tanzt), Fotos sowie eine Film-Preview (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/previews/juli-tanzt-104.html) finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5525515