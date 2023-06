Zusammenfassung:

Quanten-basierte Schlüsselverteilung ermöglicht den Schutz sensibler Daten vor Cyberangriffen mit Quantencomputern

Jüngster Feldversuch im Netz des Thüringer Landesrechenzentrums verwendet erfolgreich die von Quantum Optics Jena entwickelte QKD-Technologie auf Basis verschränkter Lichtteilchen

Die Verschlüsselungstechnologie ConnectGuard von Adva Network Security wird zur breitbandigen, quantensicheren Verbindung der Rechenzentren über 60 km eingesetzt

Adva Network Security und Quantum Optics Jena haben heute die erfolgreiche Durchführung eines Feldversuchs zur verschränkungsbasierten Quantenschlüsselverteilung (engl. quantum key distribution, QKD) bekannt gegeben. Der Feldversuch nutzte die Quantenschlüssel-Generierung und -Validierung von Quantum Optics Jena in Verbindung mit der Layer-1-Verschlüsselung von Adva Network Security. Dies ermöglicht eine quantensichere Kommunikation zwischen den Rechenzentren des Thüringer Landesrechenzentrums (TLRZ), dem IT-Dienstleister für die Landesverwaltung in Thüringen. Als weltweit erste vollständige Integration in eine IT-Infrastruktur stellt der Feldtest einen Meilenstein in der Entwicklung von verschränkungsbasierten kommerziellen QKD-Systemen dar. Durch die Bereitstellung von quantensicheren Schlüsseln zur Verschlüsselung des hochbitratigen optischen Kanals konnte das Team zeigen, wie der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren vor Quantenangriffen geschützt werden kann. Die Demonstration stellt einen bedeutenden Fortschritt für die quantensichere Kommunikation "made in Germany" dar und ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen vor der aufkommenden Bedrohung durch Quantencomputer.

"Quantencomputer könnten schon bald herkömmliche Verschlüsselungsmethoden unbrauchbar machen, was den Schutz sensibler Daten zu einer dringenden Priorität für Regierungen auf der ganzen Welt macht", sagte Kevin Füchsel, CEO von Quantum Optics Jena. "Mit unserem Feldversuch demonstrieren wir, wie effektiv unser innovatives verschränkungsbasiertes QKD-System ELVIS Daten während der Übertragung sichert. Zusammen mit der Verschlüsselungstechnologie ConnectGuard von Adva Network Security kann unsere Lösung wirkungsvoll DCI-Verbindungen schützen. Diese Sicherheitslösung von deutschen Herstellern ist die weltweit ausgereifteste und robusteste Lösung zum Schutz optischer Netze."

Der Feldversuch nutzte die QKD-Technologie auf Basis verschränkter Quanten von Quantum Optics Jenas und die ConnectGuard Layer 1-Technologie von Adva Network Security für eine durchgängig quantensichere Verbindung zwischen den Rechenzentren des TLRZ. Die gemeinsame Lösung verwendet mit der Quantenverschränkung ein Prinzip der Quantenmechanik, um den Schlüsselaustausch und damit die Datenübertragung hochzuverlässig zu schützen. Während eines Tages im Probebetrieb sendete das System mehr als 20 Milliarden verschränkte Photonen und erzeugte 11,84 Millionen sichere Bits, um mehr als 46.000 256-Bit-Schlüssel für Verschlüsselungsdienste wie die Layer-1-Verschlüsselung von Adva Network Security zu erzeugen. Die vom QKD-System generierten und ausgetauschten Schlüssel bleiben immer sicher, selbst wenn ein potenzieller Angreifer versucht, die verschränkten Quantenzustände während der Übertragung zu stören oder zu belauschen. Die Layer-1-Verschlüsselungstechnologie von Adva Network Security gewährleistet einen umfassenden Schutz für alle Netzwerkschichten und arbeitet mit Leitungsgeschwindigkeiten von 10Gbit/s oder 100Gbit/s.

"Wir freuen uns über den erfolgreichen Feldversuch und sind überrascht, wie schnell und unkompliziert bereits heute die Integration dieser Zukunftstechnologie in existierende IT-Infrastrukturen erfolgen kann", kommentierte Dr. Hartmut Schubert, Chief Information Officer des Freistaat Thüringens und Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium. "Mit seinen Kooperationspartnern steht Thüringen an der Speerspitze der technologischen Entwicklungen und zeigt einmal mehr die Innovationskraft der Region."

"Mit der Weiterentwicklung der Quantencomputer werden riesige Mengen von derzeit zuverlässig geschützten Informationen für Hacker angreifbar", sagte Michael Roth, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Deshalb ist dieser Feldversuch so wichtig. In Zusammenarbeit mit Quantum Optics Jena haben wir gezeigt, wie unsere in Kommunikationsnetzen eingesetzte Technologie erweitert werden kann, um hochsensible Daten von Finanzinstituten, Verteidigungsorganisationen, dem Gesundheitswesen und vielen anderen Bereichen quantensicher zu schützen. Ein standardisiertes Protokoll für die Schlüsselweitergabe gewährleistet eine nahtlose Integration mit der QKD-Technologie von Quantum Optics Jena und zeigt, wie einfach es ist, unsere Sicherheitslösung auf QKD aufzurüsten und unterstreicht die Zukunftssicherheit unserer Produkte."

Über Adva Network Security

Adva Network Security hat sich auf den Schutz von Datennetzen mit hohem Sicherheitsbedarf spezialisiert. Mit unserer ConnectGuard Sicherheitstechnik sind Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen schon heute in der Lage, zukünftige Cyber-Angriffe durch Quantencomputer abzuwehren. Unsere Verschlüsselungslösungen zeichnen sich durch eine sehr geringe Latenzzeit aus und bieten Glasfasernetzen einen umfassenden Schutz auf mehreren Netzebenen. Anerkannte Sicherheitsexperten haben unser Unternehmen in Deutschland gegründet, um Organisationen und Behörden beim Schutz ihrer Netze zu unterstützen und damit Cyber-Bedrohungen ihrer kritischen Anwendungen abzuwenden. Unsere Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sowie unsere Verschlüsselungslösungen wurden von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert und zugelassen. Erfahren Sie mehr unter www.advasecurity.com.

Über Quantum Optics Jena

Quantum Optics Jena entwickelt und liefert Produkte für die Quantenschlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD), die auf verschränkten Photonenpaaren basieren, und ist das führende Unternehmen für kommerzielle verschränkungsbasierte Lösungen. Das Unternehmen ermöglicht die Implementierung von Cybersicherheitslösungen, die auf quantenphysikalischen Gesetzen basieren. Quantum Optics Jena deckt die gesamte Verfahrenskette von verschränkten Photonenquellen, Quantenzustandsanalysatoren bis hin zu Quantenschlüsselgenerierungs- und Managementsystemen ab. Das Unternehmen bietet Lösungen für faserbasierte Netzwerke sowie Nutzlasten und Subsysteme für zukünftige QKD-Satellitennetze und -konstellationen. www.qo-jena.com

