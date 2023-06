DJ MÄRKTE USA/Wenig verändert - Markt rechnet weiter mit Zinspause

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert dürfte die Wall Street am Montag in den Start gehen. Damit konsolidiert der S&P-500 auf dem höchsten Niveau seit vergangenen August. Hauptthema bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank, insbesondere die Zinsentscheidung im Juni. Die Erwartung verfestigt sich weiter, dass die Federal Reserve die Zinssätze in diesem Monat nicht erhöhen wird. Dies wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent eingepreist. Einen positiven Akzent setzen derweil chinesische Daten, denn der Caixin-Index aus dem Service-Bereich zeigte eine gesunde Erholung.

An den vergangenen Handelstagen hatten die Indizes zugelegt, nachdem die Sorge wegen eines US-Zahlungsausfalls verschwunden ist. Auch der starke Arbeitsmarkt vom Freitag mit 339.000 neuen Stellen stützte die Aktien, zumal sich die Arbeitslosenquote erhöht und das Lohnwachstum abgekühlt hat, was es der Fed ermöglichen könnte, ihren Zinserhöhungszyklus im Juni zu unterbrechen.

Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Die Märkte scheinen bereit zu sein, die Aufwärtsdynamik der vergangenen Woche fortzusetzen." Die starke Risikobereitschaft in der Hoffnung auf eine weiche Landung in den USA setze sich ebenso fort wie die "zinsbullische" Stimmung mit Blick auf die Juni-Sitzung.

Kurz nach Handelsstart könnten Konjunkturdaten Bewegung in den Markt bringen. Publiziert werden der Einkaufsmanagerindex Service, der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe sowie der Auftragseingang der Industrie.

Anleihen leichter - Dollar gesucht

Am Anleihemarkt setzen Verkäufe die Notierungen unter Druck, die Zehnjahresrendite steigt um 5,7 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Teilnehmer berichten von gestiegener Risikofreude, aufgrund derer Sicherheit weniger gefragt sei. Dies treffe auch auf Gold zu, die Feinunze verliert 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar leicht befestigt, der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Hier wirkt noch der starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag nach, der dem Dollar kräftigen Auftrieb verliehen hatte.

Der Ölpreis legt zu, nachdem Saudi-Arabien auf der Opec+-Konferenz am Wochenende mitgeteilt hat, dass es einseitig die Fördermenge um 1 Million Barrel pro Tag verringern werde. Die Preise steigen um bis zu 2,3 Prozent.

Am Aktienmarkt könnten Finanzwerte im Fokus stehen, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass die Kapitalanforderungen für Großbanken um 20 Prozent erhöht werden könnten. Hintergrund ist, dass die Regulierungsbehörden den Sektor nach den Zusammenbrüchen regionaler Banken zu Beginn des Jahres zu stützen versuchen.

Palo Alto Networks klettern vorbörslich um 5,3 Prozent, nachdem die Aufnahme der Gesellschaft für Cybersicherheit in den marktbreiten Börsenindex S&P-500 bekannt geworden ist. Die Aktien werden im Index Dish Network verdrängen, deren Kurs um 5,8 Prozent nachgibt.

