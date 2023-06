Monatsausblick: Wieso Anleger die Risiken ignorieren und was der Juni für sie bereit hält

Dr. Philip Gisdakis ,

UniCredit Bank AG

Der US-Schuldenstreit scheint beigelegt. Die aktuellen Diskussionen der Marktteilnehmer sind dennoch geprägt von einer Reihe von Risiken. Dazu zählen unter anderem Rezessionsgefahren aufgrund der stark gestiegenen Zinsen (insbesondere für die USA wird die Rezessionswahrscheinlichkeit als substanziell angesehen), die anhaltend hohe Inflation, aber auch geopolitische Faktoren.

Trotz dieser Risikofaktoren zeigen sich die Kapitalmärkte in den letzten Wochen erstaunlich robust: Europäische Aktien (gemessen am MSCI Europe) haben kürzlich ein neues Jahreshoch erreicht, und auch das Allzeithoch von Anfang 2022 ist in greifbarer Nähe. Wie lässt sich Stärke der Kapitalmärkte trotz der Omnipräsenz der Risikofaktoren einordnen? Vernachlässigen die Märkte hier nicht substanzielle Risiken? Antworten zu diese und weitere Themen finden sie in unserem monatlichen Ausblick.

