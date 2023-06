DJ PTA-News: Wiener Privatbank SE: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/05.06.2023/14:30) - Wiener Privatbank SE ISIN AT0000741301

In der am 5. Juni 2023 stattgefundenen 39. ordentlichen Hauptversammlungwurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von EUR 0,25 je Stückaktie auszuschütten. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 06. Juni 2023. Die Dividende ist am 09. Juni 2023 zur Zahlung fällig (Valutatag). Die Auszahlung erfolgt somit am 09. Juni 2023 abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (auf Basis der per 07. Juni 2023 verbuchten Depotbestände).

Wien, am 05. Juni 2023 Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Wiener Privatbank SE Adresse: Parkring 12, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Gerald Michlits, Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-245 E-Mail: gerald.michlits@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com

ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

