Bitcoin, Ripple und Litecoin vor dem Ausbruch? Am Kryptomarkt scheint das miserable Jahr 2022 abgehakt zu sein. Seit Jahresbeginn legte die Mutter aller Kryptowährungen rund 70% zu. Nach dem jüngsten Rücksetzer könnte jetzt der Start für eine neue Rally gesetzt sein. Mehr darüber und welche Auswirkungen die gesetzlichen Lockerungen in Hongkong zum Handel mit Kryptowährungen haben, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.