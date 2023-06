Die Vakuum-Beschichtungsanlage wird zur Passivierung von Schnittkanten bei Solarzellen genutzt. Sie ist geeignet für Halb-, Mehrfach- sowie Schindelzellen und lässt sich in bestehende Produktionslinien integrieren..Singulus hat seine neue Vakuum-Beschichtungsanlage "Generis PET" zur Passivierung der Schnittkanten von Solarzellen angekündigt. Sie soll auf der Intersolar Europe kommende Woche in München offiziell vorgestellt werden. Der Wirkungsgrad von Halb-, Mehrfach- und Schindelzellen lasse sich damit um bis zu ein Prozent verbessern, hieß es am Montag von dem Photovoltaik-Anlagenbauer aus Kahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...