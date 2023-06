Die Plattform nutzt den unternehmenseigenen PUREcoli-Stamm und hochmoderne Screeningpakete für unübertroffene Effizienz und optimierte Produktionsprozesse

KBI Biopharma, Inc. (KBI), ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute die Markteinführung der KBI PUREplatform bekannt, einer hochwertigen mikrobiellen Zelllinienentwicklungsplattform, die sich durch unübertroffene Effizienz in einem mikrobiellen Expressionssystem für die biopharmazeutische Produktion auszeichnet. Die Plattform ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung von KBI in der Entwicklung von therapeutischen Proteinen und in der Industrie. Sie löst bekannte Herausforderungen der Industrie wie niedrige Titer, schlechte Produktqualität und Kapazitätsengpässe und ermöglicht es den Kunden, ihre Prozesse deutlich zu verbessern und ihre Produkte kostengünstiger und einfacher auf den Markt zu bringen.

Die Plattform wurde für die kommerzielle Nutzung entwickelt und umfasst die hochproduktive E. coli-Zelllinie PUREcoli von KBI, gepaart mit PUREplasmids und PUREmedia, die in 8-, 24-, 48- und 96-Screeningpaketen erhältlich sind. Weitere Stämme und Screeningpakete befinden sich in der Entwicklung. Mit der robusten, effizienten Plattform, der vorausschauenden Entwicklung und den skalierbaren Hochdurchsatzverfahren können wir die vorgelagerte Prozessentwicklung und die Produktion in der Spätphase schnell vorantreiben. Unsere Proteinexpression ist individuell auf die Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten.

"Mit der Einführung der KBI PUREplatform sind wir in der Lage, die Grenzen der Synergie von Expressionssystemen und Prozessen zu erweitern. Dies unterstreicht das Engagement von KBI für Innovation und kundenorientierte Lösungen in allen Geschäftsbereichen", sagte Sigma Mostafa, Chief Scientific Officer von KBI Biopharma. "Wir sind immer bestrebt, mit bedeutenden Fortschritten in der Produktion einen Schritt voraus zu sein. Mit dieser Plattform definieren wir die Landschaft der mikrobiellen Expression neu und erhöhen die Effizienz, um neue Marktchancen für skalierbare Expressionssysteme zu schaffen."

Das fortschrittliche System und der modifizierte Stamm übertreffen herkömmliche K-12 oder B-Stämme von E. coli, indem sie 50 schneller wachsen und die Produktionszeit um fast einen halben Tag pro Charge reduzieren. PUREcoli zeichnet sich durch seine Sicherheit und Effizienz aus. Es enthält 100 Gene weniger, die mit Virulenz oder Immunogenität zusammenhängen und macht den Einsatz von Antibiotika bei der Plasmidversorgung überflüssig.

"Die Ergebnisse, die unser Entwicklungsteam mit der PUREplatform erzielt, ebnen unseren Partnern den Weg, mikrobielle Wirkstoffe in einem Bruchteil der bisher benötigten Größenordnungen zu realisieren. Wir hoffen, dass sich dies in effizientere Kosten für die Herstellung im großen Maßstab niederschlägt", sagte J.D. Mowery, Chief Executive Officer von KBI Biopharma.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc. ist ein Unternehmen von JSR Life Sciences. Als globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) stellt es zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine umfassende Expertise und vollständig integrierte Dienstleistungen für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung und Biologika-Herstellung für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bereit. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Säugetierzelllinien mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen ermöglicht KBI der Life-Science-Branche die schnelle Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel und Impfstoffe. KBI arbeitet eng mit jedem seiner mehr als 500 Kundenpartner zusammen, um die Entwicklungsprogramme für Arzneimittel zu personalisieren und zu beschleunigen.

Globale Partner setzen die Technologien von KBI zur Entwicklung von mehr als 160 Arzneimittelkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung und zur Herstellung von zehn kommerziellen Produkten ein. KBI stützt sich auf erstklassige Analysefähigkeiten und umfassende wissenschaftliche und technische Expertise und bietet robuste Prozessentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Säugetier-, mikrobielle und Zelltherapieprogramme. Als anerkanntes Qualitätsunternehmen hilft KBI seinen Partnern dabei, Arzneimittelkandidaten auf den Markt zu bringen. KBI bedient seine globalen Partner mit acht Standorten in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

