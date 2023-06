Eine Plattform möchte allen die Möglichkeit bieten, ihr eigenes Mode-Label an den Start zu bringen. Eine künstliche Intelligenz von OpenAI soll beim Designprozess helfen. Die Plattform namens Cala will die Modeindustrie mithilfe von KI rationalisieren und es so jedem ermöglichen, sein eigenes Modelabel zu gründen. Die künstliche Intelligenz soll jungen Designern und großen Unternehmen dabei helfen, Kleidung zu entwerfen. Mit einem Netzwerk von Herstellern können Designer die Mode dann direkt in Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...