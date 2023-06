Chengdu, China (ots/PRNewswire) -In Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, wurde am 2. Juni ein Sommer-Einkaufsfestival eröffnet. Das Festival zeigt importierte Waren, die über die China-Europe Express Railway aus verschiedenen Ländern transportiert wurden.Acht Tage lang wird auf der Veranstaltung ein breites Spektrum an grenzüberschreitenden Waren und einzigartigem Kunsthandwerk in 15 Chengdu-Eurasia National (Commodity) Pavilions im Distrikt Qingbaijiang von Chengdu sowie in Pavillons im Distrikt Shuangliu, im Distrikt Jinniu und in der Chengdu Cross-border E-commerce Association präsentiert.Ziel des Festivals ist es, ein neues Konsumszenario für importierte Produkte zu schaffen und den Einwohnern Zugang zu hochwertigen internationalen Waren zu verschaffen, um ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten."Die angebotenen Produkte sind nicht nur erschwinglich, sondern auch von garantierter Qualität", sagte ein Beamter des Büros für internationalen Handel und Logistik des Distrikts Qingbaijiang.Verschiedene Werbeaktionen werden auch auf einer Online-Shopping-Plattform namens Chengdu Cloud Shopping durchgeführt. Mit dem Chengdu Cloud Shopping Mini-Programm können Verbraucher von zu Hause aus Waren aus der ganzen Welt kaufen.Im Rahmen des Einkaufsfestivals ist für den 9. Juni ein Treffen zur Vermittlung von Importwaren geplant, wie das Handelsbüro in Chengdu mitteilte.Das Treffen wird dazu beitragen, eine Kommunikationsbrücke zwischen Angebot und Nachfrage nach importierten Waren zu bauen, die Vertriebskanäle für importierte Waren weiter auszubauen und den Konsum von Importwaren weiter zu fördern.Chengdu hat sich dank der Einführung des China-Europe Railway Express in kurzer Zeit von einer Binnenstadt zu einem internationalen Handelstor entwickelt. Der internationale Eisenbahnhafen von Chenos im Distrikt Qingbaijiang hat mehr als 100 Städte im In- und Ausland miteinander verbunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092684/Chengdu_residents_shop_for_goods_imported_via_the_China_Europe_Express.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einkaufsfestival-in-chengdu-prasentiert-importwaren-301842376.htmlPressekontakt:Yumei Guo,940967929@qq.comOriginal-Content von: Chengdu Commerce Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162391/5525843