Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US5393192027 Lixte Biotechnology Holdings Inc. 05.06.2023 US5393193017 Lixte Biotechnology Holdings Inc. 06.06.2023 Tausch 10:1

CA25470W2067 Discovery Harbour Resources Corp. 05.06.2023 CA25470W3057 Discovery Harbour Resources Corp. 06.06.2023 Tausch 10:1

CA03835T2002 Aptose Biosciences Inc. 05.06.2023 CA03835T3091 Aptose Biosciences Inc. 06.06.2023 Tausch 15:1

CA9609083097 Westport Fuel Systems Inc. 05.06.2023 CA9609085076 Westport Fuel Systems Inc. 06.06.2023 Tausch 10:1

