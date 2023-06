In Rheinland-Pfalz führt ein historischer Fund dazu, dass ein Solarpark kleiner ausfällt als ursprünglich geplant. Dabei wird die Kreisgrabenanlage aus dem frühen Mittelalter wohl nicht komplett ausgegraben und trotz des im EEG 2023 verankerten, überragendem öffentlichen Interesse von Erneuerbaren muss die Fläche freigehalten werden.Der Projektierer WES Green und die Betreibergesellschaft Enovos wollten ursprünglich in Hasborn in der Verbandsgemeinde Wittlich einen Solarpark mit 15,6 Megawatt realisieren. Erste Teilgenehmigungen wurden erteilt, der Bau des Photovoltaik-Kraftwerks begann. ""Der ...

