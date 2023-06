Straubing (ots) -Es ist eine Zumutung, wie die von der AfD als "Altparteien" Geschmähten auf den Höhenflug der Protestpartei reagieren. Schuld sind immer die anderen, man selbst ist es allenfalls am Rande. Und das genervte Publikum zappt weiter. Mit dem Geschrei auf Schulhofniveau wird sich die AfD nicht aufhalten lassen. Anderthalb Jahre ist es her, dass CDU-Chef Friedrich Merz den Anspruch erhoben hat, die AfD zu halbieren. Doch seither hat sie sich in den Umfragen ungefähr verdoppelt. Es ist deshalb schon einigermaßen kühn, wie der Sauerländer nun auf die Ampel zeigt. (...)Jahrelang hat die CDU ihr Profil ausgefranst, um an die linke beziehungsweise grüne Mitte anschlussfähig zu sein und irgendwann den schwarz-grünen Traum der alten Bonner Pizza-Connection zu verwirklichen. Damit hat sie die rechte Flanke geöffnet. Dort hat sich die AfD festgesetzt und profitiert von der zunehmenden Politik(er)verdrossenheit. Sie erschwert es, Mehrheiten zu organisieren, zwingt Parteien mit geringen Schnittmengen zur Zusammenarbeit, was den Frust noch verstärkt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5525864