Nach neuen Zahlen der Nationalen Energiebehörde erreichte China Ende April eine kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung von 380 Gigawatt. Analysten erwarten einen Zubau von 150 Gigawatt und mehr allein in China in diesem Jahr.von pv magazine International Chinas Nationale Energiebehörde NEA verkündete vergangene Woche, dass die kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung des Landes bis Ende April 2023 etwa 380 Gigawatt erreicht hat. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat das Land 48,31 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen zugebaut, davon allein rund 15 Gigawatt im April. NEA führt ...

