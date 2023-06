Vaduz (ots) -Am Montag, 5. Juni 2023 stattete der EFTA-Generalsekretär in Begleitung seines Stellvertreters, dem Liechtensteiner Frank J. Büchel, der liechtensteinischen Regierung einen Arbeitsbesuch ab.Neben einem Arbeitsgespräch mit Regierungschef Daniel Risch, an welchem die allgemeine politische Lage in Europa und die aktuellen Entwicklungen im EWR im Fokus standen, wurde während eines Arbeitsmittagessens mit Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni die Förderung des freien Handels und die wirtschaftliche Integration Liechtensteins durch die EFTA-Freihandelsabkommen diskutiert.Aussenministerin Dominique Hasler tauschte sich mit dem EFTA-Generalsekretär und seinem Stellvertreter über die veränderten weltweiten Rahmenbedingungen in den Aussenhandelsbeziehungen und deren Folgen für die EFTA aus und thematisierte zudem auch das vom 26. bis 28. Juni 2023 in Liechtenstein stattfindende EFTA-Ministertreffen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportGeneralsekretariatT +423 236 62 41Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907501