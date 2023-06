Die FMA wurde gehackt. Im Zuge eines weltweiten zeitgleichen Hacker-Angriffs auf eine bis dahin unbekannte Sicherheitslücke in der Progress-Software "MOVEit" seien auch Datensätze der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) kopiert und gestohlen worden, informiert die FMA. "Die FMA konnte diese Sicherheitslücke in der auch von ihr verwendeten "Secure-File-Transfer"-Plattform unter Beiziehung externer Spezialisten unverzüglich schließen und arbeitet seither mit Hochdruck an der Begrenzung und Behebung des Schadens", so die FMA. Die gestohlenen Datensätze seien bereits identifiziert und datenschutzrechtlich analysiert worden. Die Anzahl der von diesem Datendiebstahl indirekt betroffenen Personen sei begrenzt, ...

