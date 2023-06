(Wiederholung: Die Spinat-Schnitzel wurden nicht nur von Edeka und Netto vertrieben, der entsprechende Hinweis wurde aus der Meldung entfernt.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Behörden warnen vor dem Verzehr von Spinat-Schnitzeln der Marke SoFine. In einigen veganen Schnitzeln könnten sich möglicherweise Metallstücke bis zwei Millimeter Größe befinden, heißt es in einer am Montag auf lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Mitteilung. Dies ist das gemeinsame Portal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und der Länder.

Betroffen seien Spinat-Schnitzel mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 29. Mai bis einschließlich 10. Juni dieses Jahres. Das vegane Lebensmittel wurde in den Niederlanden hergestellt und den Angaben zufolge in Supermärkten in ganz Deutschland vertrieben./fi/DP/men