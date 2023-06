Neue Liste hebt global anerkannte Unternehmen aufgrund der Stimmung unter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer Zufriedenheit hervor

Milliken Company ist in der ersten jährlichen Ausgabe der Top 100 Global Most Loved Workplaces platziert, einer von Newsweek in Zusammenarbeit mit dem Best Practice Institute (BPI) kuratierten Liste. Das Unternehmen gibt sein Debüt als Nummer 61 auf der Liste diversifizierter Hersteller, bei der das Unternehmen unter anderen Organisationen beim Aufbau einer Kultur den Weg vorgibt, welche die Menschen im Zentrum ihrer Geschäftsmodelle platziert.

"Gemeinsam streben wir danach, die uns umgebende Welt für die kommenden Generationen positiv zu beeinflussen", so Halsey Cook, CEO und President von Milliken. "Unsere Mitarbeiter sind für diesen Zweck von Milliken bestimmt und diese Anerkennung spricht in erster Linie für ihr Engagement. Ich bin dankbar für ihre überaus harte Arbeit."

Milliken beschäftigt 8.000 Mitarbeiter an 78 Standorten in 16 Ländern. Angeleitet von seinen grundlegenden Werten, wie Exzellenz, Integrität, Innovation, Nachhaltigkeit und Menschlichkeit, strebt Milliken danach, außergewöhnliche Teammitglieder anzuziehen und zu binden, welche die Fähigkeit des Unternehmens voranbringen, einen positiven Einfluss auf die kommenden Generationen auszuüben. Durch Kultivierung der Organisation mithilfe vielfältiger Programme und Initiativen ermutigt Milliken seine Mitarbeiter, täglich ihr authentisches Selbst in ihre Arbeit einzubringen

"Während sich die Arbeitsplatzdynamiken weiterentwickeln, bleiben die Kräfte einer positiven Kultur konstant", so Nancy Cooper, Global Editor in Chief von Newsweek. "Die in der 2023 Global Most Loved Workplaces® Liste ausgezeichneten Unternehmen verkörpern diesen transformativen Geist, indem sie den Nachweis erbringen, dass sich der Erfolg naturgemäß einstellt, wenn Unternehmen den Menschen den Vorrang geben."

Die Ergebnisse wurden durch Befragungen von mehr als zwei Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen mit Belegschaften ermittelt, deren Größe von 30 bis zu mehr als 10.000 schwankt. Wie positiv die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Zukunft bei ihrem Unternehmen, den Karriereerfolg, darüber wie sehr die Arbeitgeberwerte mit den Mitarbeiterwerten übereinstimmen, den Respekt auf allen Ebenen und das Maß an Zusammenarbeit im Unternehmen denken so lauteten die fünf kritischen bewerteten Bereiche, um die Stimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beurteilen. Darüber hinaus wurden Bereiche, wie Inklusion, Diversität, Eigenkapital und Zugehörigkeit, Karriereentwicklung und Firmenleitung in Relation zu den fünf kritischen bewerteten Bereichen identifiziert und analysiert.

Ähnlich wie bei seinen Herstellungsvorgängen wählt Milliken auch einen hyperregionalen Ansatz für das Workforce-Management. Durch Identifizierung der Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschaft setzt sich das Unternehmen dafür ein, den Mitarbeitern Vorteile zu verschaffen, Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und Initiativen einzuleiten, die am besten mit diesem Standort im Einklang stehen.

"Milliken ist für den Menschen da und zwar bei jeder Maßnahme, die wir ergreifen, und bei jeder Entscheidung, die wir treffen. Dass unsere Mitarbeiter das Richtige tun ist fundamental für unsere tägliche Arbeit", ergänzte Halsey Cook.

Die vollständige Liste der 2023 Top 100 Global Most Loved Workplaces finden Sie unter Newsweek.com.

Über Milliken

Milliken Company ist ein weltweit aktives führendes Produktionsunternehmen, dessen Fokus auf Materialwissenschaft schon heute die Durchbrüche von morgen schafft. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften liefern. Das Unternehmen stützt sich auf tausende Patente und ein Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Spezialchemikalien, Bodenbeläge und Gesundheitswesen und setzt sich mit einem gemeinsamen Anspruch an Integrität und exzellente Arbeit dafür ein, die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken erfahren Sie unter milliken.com sowie auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

