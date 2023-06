FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ministerreise nach Brasilien:

"Die Versorgung mit Pflegeleistungen in Deutschland stößt wegen Personalnot der Krankenhäuser, Pflegeheime und -dienste immer öfter an Grenzen. Es gibt dort schon 1,7 Millionen Arbeitskräfte, was fünf Prozent aller sozialbeitragspflichtig Beschäftigten entspricht. Trotzdem sind es zu wenige, um steigende gesetzliche Leistungsansprüche und Qualitätsstandards für immer mehr Pflegebedürftige zu erfüllen - was ebenjene Ansprüche und Standards über kurz oder lang ad absurdum zu führen droht. Schadet es da, dass Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil in Brasilien um Pflegekräfte werben? Das wohl nicht. Laut Stiftung Patientenschutz sind im vergangenen Jahr 34 professionelle Pflegekräfte aus Brasilien hierhergekommen. Vielleicht werden es bald einige Dutzend mehr."/al/DP/jha